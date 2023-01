DETALJNA PROGNOZA ZA OVU NEDELJU: Meteorolog najavio ZAHLAĐENJE I SNEG, a evo gde se očekuje OZBILJAN MINUS I ZIMA!

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu objavio detaljnu prognozu za naredne dane.

- Od ponedeljka ciklon donosi pogoršanje vremena, kišu, sneg, olujnu košavu, jak severac i zahlađenje vremena, ali i dalje bez prave zime. Ovogodišnji Božić protiče u znaku sunčanog i toplog vremena, više nalik pravom prolećnom. Jučerašnji dan doneo je Srbiji 15°C. Da se nalazimo usred zime, podsećaju nas hladne noći i jutra, u većini predela uz slab mraz i temperature ispod 0°C, dok su u Beogradu one uglavnom oko 5°C. Visok vazdušni pritisak pod uticajem anticklona obezbeđuje vedro i stabilno vreme, ali je povećano i zagađenje vazduha, zbog aktuelne sinoptičke situacije i slabog vetra. Ipak, današnji dan doneće i pad vazdušnog pritiska, što će biti uvod u jaču promenu vremena od sutra - napisao je Đurić i dodao:

- Ovog vikenda istočna Evropa nalazi se na polarnom udaru arktičkog vazduha, pa je u evropskom delu Rusije temperatura opala na ispod -30°C. Nad istokom Evrope je veoma visok vazdušni pritisak i snažan anticklon. Istovremeno, nad severnim delom Atlantika nalazi se veoma snažan ciklon, a vrednost pritiska u centru opala je na 955 mb. Centar ovog ciklona nalazi se severnije od Britanskih ostrva i ovom delu Evrope i severozapadu i zapadu Evrope doneće orkansku oluju, ali i toplo vreme, uz temperature i preko 15°C. U sklopu ciklona prostire se i hladni front.

Prema njegovim rečima već će u ponedeljak snažan ciklon sa severa Atlantika usloviće da se nad severnim Jadranom formira sekundarni ciklon.

- U Srbiji ujutro suvo, na jugu i jugoistoku uz maglu i slab mraz. Tokom dana jače naoblačenje, a kiša će prvo do podneva početi da pada na severu i severozapadu Srbije, do večeri i u ostalim predelima Srbije, dok će na jugu i jugoistoku do večeri biti suvo. Više padavina očekuje se na severu Srbije i to posle podne i uveče. Zbog veoma izraženog gradijenta vazdušnog pritiska duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima, a na jugu Banata sa orkanskim udarima od 120 km/h. Jutarnja temperatura biće od -2°C na jugoistoku do 8°C na severu Srbije i u Beogradu - piše meteorolog:

- Srbija će se u ponedeljak nalaziti u prednjem delu ciklona, pa se sa juga i sa Mediterana očekuju južna strujanja i priliv tople vazdušne mase, biće i dalje toplo. Maksimalna temperatura biće od 9 do 15°C, u Beogradu do 12°C, jedino se u tmurnoj i maglovitoj Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje hladnije, temperatura do 5°C.

On navodi i da se u utorak preko našeg područja očekuje premeštanje ciklona i hladnog fronta, ali induboke visnske doline sa severa i severozapada, pa će biti oblačno sa kišom, na planinama sa snegom.

- Vetar će biti u skretanju na jak severozapadni, a sa severozapada će uslediti prodor hladnije vazdušne mase, jer će centar ciklona odmaknuti ka jugoistoku i omogućiti prodor hladnoj vazdušnoj masi sa severa. Ipak, neće biti reč o polarnom vazduha, na čijem su ovih dana na udaru Rusija i istočna Evropa, već će vazdušna masa biti porekolom sa severa Atlantika. Maksimalna temperatura biće od 6 do 10°C, u Beogradu do 7°C, na planinama ispod 0°C, uz formiranje snežnog pokrivača.

- U sredu se pod uticajem visinskog ciklona i dalje očekuje oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije. Centar ciklona u prizemlju biće nad Egejskim morem, pa će već ujutro na severu Vojvodine padavine prestati, a do kraja dana i večeri i u ostalim predelima. Maksimalna temperatura od 3°C na jugoistoku do 7°C na severu Srbije, u Beogradu do 6°C.

Đurić ističe da području Srbije nakon dužeg sušnog perioda, pod uticajem ciklona od ponedeljka do srede palo bi od 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a na planinama od 10 do 30 cm snega. Najobilnije padavine očekuju se u ponedeljak uveče, tokom noći i u utorak.

U četvrtak tmurno i u većem delu Srbije suvo, samo ponegde nma severu i na zapadu sa slabom kišom. U petak suvo. U subotu novo naoblačenje sa severozapada, uz kišu. Jutarnja temperatura od četvrtka do nedelje biće uglavnom od 0 do 4°C, a maksimalna dnevna od 4 do 8°C. Manje-više slično vreme očekuje se do oko 20. januara, uz skoro indentične temperature i uz smenu suvog perioda i dana sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

On zaključuje i da se nakon sunčanog i prolećnog vikenda, od sutra sledi promena vremena.

- Vreme i dalje neće biti pravo zimsko, ali će imati više nalik kalendaru. Pravo zimsko vreme konačno će od utorka biti na planinama, uz sneg i formiranje snežnog pokrivača. Situacija sa snegom i snežnim pokrivačem bila je katastrofalna. Prvi sneg koji je pao krajem novembra, otopio se do početka ski sezone 10. decembra i snega više nije bilo u narednih mesec dana, tako da se moglo skijati samo na stazama sa veštačkim osnežavanjem. Temperature su neretko išle i preko 10°C.

Od sutra će se značajno poboljšati i kvalitet vazduha, zahvaljući vetrovitom vremenu i padavinama.

Prosek maksimalne temperature za ovo doba godine je od 1 do 5°C. One su ovog vikenda za 10 stepeni više od proseka, a početkom ove i na kraju prethodne godine temperature su i za 15 stepeni bile više od proseka. Temperature će i u ponedeljak biti za 5 do 10 stepeni više od proseka, ali već u utorak sledi pad, tako da će od utorka do kraja seledeće sedmice temperaure i pored pada, biti oko ili za par stepeni više od proseka i takva situacija bi se zadržala do oko 20. januara, kada za sada prema trenutnim prognozama postoji mogućnost za pravo zimsko zahalađenje, ali je još veoma rano precizirati takvo stanje, jer su promene i dalje moguće - napisao je Đurić.

