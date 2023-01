OVAKO JE UHAPŠEN MUŽ NESTALE BEOGRAĐANKE ANE: Prvi snimak hapšenja Brajana Volša s lisicama na rukama isplivao na mrežama (VIDEO)

- Volš je optužen da je doveo u zabludu policijsku istragu o nestanku supruge. Policija ima razlog da veruje da je Brajan Volš počinio krivično delo obmanjivanja policijskih istražitelja - rekao je okružni tužilac Norfolka Majkl Morisi, a prenosi Boston 25.

Brajan Volš (46) uhapšen je u nedelju uveče.

Pre manje od mesec i po posetila je i Beograd o čemu svedoče fotografije i snimci iz glavnog grada Srbije na njenom Instagram profilu.

Istražitelji su se vratili u kuću nestale Ane Volš (39), koja je odrasla u Beogradu, a nestala pre nepunih devet dana.

Dan ranije, podsetimo, lokalna policija je saopštila da je pretraga okoline završena bez rezultata i da će biti nastavljena samo ako se pojave nove informacije.

Prethodno je 20 pripadnika tima za specijalne hitne slučajeve sa tri obučena psa dva dana pretraživalo šumarak nadomak kuće Ane Volš. Istražitelji su takođe isušili bazen pored kuće i uz pomoć ronilaca pretražili obližnji potok, međutim, nije pronađen nijedan trag.

BREAKING: Authorities say Brian Walshe was arrested and charged with misleading a police investigation in connection with the disappearance of his wife, Ana Walshe, a 39-year-old mother of three. https://t.co/UQHdZR14gA