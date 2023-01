NA SNAZI NARANDŽASTI METEO ALARM: RHMZ upozorava na olujnu košavu, evo u kom delu Srbije će biti OPASNO VREME a gde će biti snega

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će danas duvati jaka i olujna košava sa najjačim udarima na jugu Banata - preko 24 metra u sekundi, a u Beogradu oko 15 metara u sekundi.

Na području Banata na snazi je narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme.

Tokom večeri sa nedelje na ponedeljak nekoliko dana pre srpske Nove godine u nižim predelima jugozapadne i jugoistočne Srbije doći će do stvaranja snežnog pokrivača visine do 10 centimetara u nižim delovima i od 10 do 30 centimetara na planinama.

U utorak će vetar biti u skretanju na umeren i jak severozapadni.

RHMZ je upozorio i da će sutra usled pada temperature kiša preći u sneg prvo na planinama, a uveče i u toku noći ka sredi i u nižim krajevima jugozapadne i jugoistočne Srbije, uz stvaranje snežnog pokrivača visine do 10 cm, a na planinama od 10 do 30 cm.

