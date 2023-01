Suprug nestale žene, koja je rodom iz Beograda, podsetimo, uhapšen je kasno sinoć po našem vremenu zbog ometanja istrage.

- Volš je optužen da je doveo u zabludu policijsku istragu o nestanku njegove supruge. Policija ima razlog da veruje da je Brajan Volš počinio krivično delo obmanjivanja policijskih istražitelja - rekao je okružni tužilac Norfolka Majkl Morisi, a prenosi Boston 25.

Očekuje se da će danas biti optužen u Okružnom sudu Кvinsi.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak privođenja.

Na snimku američkih medija vidi se Brajan Volš koga vezanih ruku dovode na uviđaj u kući gde živi sa suprugom i troje dece. Takođe se vidi kako policija odvozi jedan automobil iz garaže na ispitivanje.

Istražitelji su se juče, podsetimo, iznenada vratili u kuću nestale Ane Volš (39), majke troje dece, koja je odrasla u Beogradu, a nestala pre nepunih devet dana.

Više obeleženih i neobeleženih policijskih automobila, kako prenose lokalni mediji, parkirano je ispred kuće, a istražitelji kruže oko imanja u gradiću Kohasetu u državi Masačusets.

BREAKING: Authorities say Brian Walshe was arrested and charged with misleading a police investigation in connection with the disappearance of his wife, Ana Walshe, a 39-year-old mother of three. https://t.co/UQHdZR14gA