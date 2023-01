SUTRA PADA SNEG, NAJPRE U OVIM GRADOVIMA! Veliki deo Srbije će se zabeleti, ali stiže i ZAHLAĐENJE!

Zima uveliko traje, ali snega do sada nije bilo ni na vidiku! Ipak, posle toplog Božića očekuje se da će se danas i sutra zabeleti u većem delu Srbije!

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a za Kurir kaže da će sutra usled pada temperature kiša preći u sneg prvo na planinama, a krajem dana i u toku noći ka sredi (10/11.01.) i u nižim predelima jugozapadne i jugoistočne Srbije uz stvaranje snežnog pokrivača visine do 10 cm u nižim delovima, a od 10 do 20 cm na planinama.

Dakle, klinci će u nekim krajevima Srbije, ali ne svim, moći čak i da se sankaju!

- U gradovima, sneg će na jugozapadu Srbije padati u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Ivanjici, Novom Pazaru, dok će na jugoistoku snega biti u Dimitrovgradu, Pirotu, Surdulici, Vranju i okolnim mestima. Istovremeno će u Vojvodini i centralnoj Srbiji, uključujući i područje Beograda, padati kiša - kaže Nikolić.

Dodaje, u sredu ujutru i pre podne očekuju se takođe kiša i sneg, posle podne i uveče prestanak padavina, prvo na zapadu i severozapadu Srbije.

- Najviša temperatura biće od 2 stepena na jugozapadu i jugoistoku zemlje do 9 stepeni u Podrinju. Naglašava, hladnije vreme će se zadržati i u četvrtak i petak (12 - 13.01.), dok će za vikend uslediti manji porast temperature. U Beogradu maksimalne vrednosti od utorka do petka od 6 do 9 stepeni, a za vikend od 10 do 13 stepeni.

Autor: