Gradonačelnik Pirota: Skliznula dizalica za podizanje cisterni, delikatna akcija nastavljena, nije ugrožena bezbednost građana

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić izjavio je danas Tanjugu da je tokom vrlo delikatne akcije podizanja cisterni sa amonijakom kod Sopotskog hana, nedaleko od Pirota, došlo do manje nezgode.

Kran dizalica koja je došla iz Bugarske, skliznula je sa platoa privremene pruge, ali tom prilikom ničija bezbednost nije bila ugrožena, a akcija je nastavljena, rekao je Vasić. Reč je o vrlo delikatnoj akciji, tu je i petnaestak ljudi iz Bugarske koji upravljaju dizalicom, došla je i pomoćna železnička dizalica iz Bugarske. Prilikom njenog povratka nakon podizanja cisterne broj 13, kran dizalice je skliznuo sa platoa, ali to nije ugrozilo ničiju bezbednost niti pak sam tok akcije, kazao je Vasić, Navodi da se čeka uklanjanje cisterne broj 13, sve u skladu sa planom. Juče i danas je nastavljeno pretakanje amonijaka iz cisterne-vagona, iz koje je curio amonijak, u kamionske cisterne. Danas bi taj posao trebalo da bude završen. Nakon toga sledi uklanjanje te cisterne, popravka pruge i podizanje tri preostale cisterne koje su još na boku, ali ne cure, i njihovo bezbedno uklanjanje ka stanici Staničenje i dalje, naveo je Vasić. On se nada da će taj posao biti završen u naredna dva-tri dana, ali to ne može sa sigurnošću da se tvrdi jer sve zavisi od mnogo faktora. "Svi pripremni radovi su završeni, pristupni putevi, platoi i svi drugi preduslovi za realizaciju ove delikatne akcije", kazao je Vasić Tanjugu.