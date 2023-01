KO JE BRAJAN VOLŠ, MUŽ NESTALE ANE IZ BEOGRADA: Već imao posla s policijom i zakonom, a evo zašto ga je FBI hapsio (VIDEO)

Suprug Beograđanke Ane Volš, koja je nestala u Americi, uhapšen je zbog ometanja istrage u vezi sa njenim nestankom, ali ovo nije prvi put da Brajan Volš dolazi u sukob sa zakonom.

Brajan Volš je osuđen i za falsifikovanje potvrdnih dokumenata i prodaju lažnih slika Endija Vorhola na internetu, prenosi RTS pisanje mreže En-Bi-Si Boston.

Naime, on je, kako se navodi u tadašnjoj optužnici, 2016. godine uzeo autentične slike od prijatelja i koristio njihove fotografije i dokumentaciju kako bi prodao replike na Ibeju (eBay).

Slučaj je otkriven kada je kupac video dve slike Endija Vorhola na Ibeju, sa fotografijom pečata kojim se potvrđuje autentičnost umetničkog dela. Kupac se dogovorio da te slike, deo serije "Senke", kupi za 80.000 dolara.

Međutim, nakon što ih je preuzeo, otkriveno je da slike nemaju pečat za potvrdu autentičnosti i da platno izgleda novo. To je dovelo do istrage Ef-Bi-Aja (FBI). Brajan Volš je uhapšen 2018. godine, a tokom suđenja priznao je krivicu.

ONLY 5 Investigates cameras were there as Brian Walshe was taken into custody and led into the Cohasset Police Department in handcuffs. #AnaWalshe #missingperson #Massachusetts pic.twitter.com/ZOrxgu3bdi