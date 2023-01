ŠOK SNIMAK! JOŠ UVEK SE NE ZNA GDE JE ANA, A MUŽ BRAJAN NE SKIDA OSMEH S LICA - Policajci ga doveli, uskoro će se znati za šta je OPTUŽEN! (VIDEO)

Volš je, podsetimo, uhapšen u nedelju u njihovoj porodičnoj kući u gradu Kohaset u Masačusetsku. Prema nezvaničnim informacijama, Ana Volš je poslednji put viđena upravo u toj kući iz koje je krenula na let za Vašington. Međutim, na avion se nije ukrcala a kompanija u kojoj radi i njen suprug, istovremeno su nestanak prijavili 4. februara.

Iako je potraga oko imanja kuće zvanično završena u subotu, u nedelju su se specijalci sa obučenim psima tragačima i lopatama u rukama ponovo pojavili na porodičnom imanju na kom živi porodica. Sa nalogom za pretres, ponovo su pregledali kuću i okolinu, izneli kutiju sa dokazima i odvezli džip "volvo" Brajana Volša, a potom i njega priveli.

Ana Volš, inače je radila za kompaniju koja se bavi nekretninama u Vašingtonu. Njen prijatelj je potvrdio da mu je Anin suprug u sredu, nekoliko dana posle nestanka ostavio govornu poruku:

#BREAKING: The husband of missing Cohasset mother Ana Walshe was just taken from the police department bound for Quincy District Court where he faces a charge of misleading a police investigation. #WBZ pic.twitter.com/43yDa1VBYd