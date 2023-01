REKONSTRUKCIJA - Snimak otkriva šta se dešavalo od trenutka nestanka Ane Volš, muž prijavio da je nema tek trećeg dana (FOTO+VIDEO)

Prvog dana ove godine, Ana je u ranim jutarnjim časovima pozvala taksi koji je iz njenog doma u Kohasetu, koji je trebalo da je odveze do aerodroma Logan u Bostonu. Međutim, ona do aerodroma nikada nije stigla i od tog dana Ani se gubi svaki trag.

Njen suprug Brajan, sa kojim lepa Beograđanka ima troje dece, prijavio je njen nestanak tri dana kasnije. Istog dana i njene kolege iz Vašingtona prijavile su njen nestanak kada se tog dana nije pojavila na poslu. Ana je godinama zaposlena u firmi koja se bavi nekretninama u Vašingtonu.

Inspektori su nakon što je Brajan prijavio nestanak, otišli do aerodroma gde je utvrđeno da ona nije bila na planiranom letu, kao i da uopšte nije došla na aerodrom.

Dvadeset pripadnika policije uz pomoć tri specijalno obučena psa pretražilo je šumovito područje nedaleko od kuće Ane Volš (39) dok su ronioci proverili vodotok i bazen u blizini, međutim, nisu pronađeni tragovi koji mogu da pomognu u pronalaženju nestale žene.

Njen telefon isključen je od prošle nedelje, nije bila aktivna na društvenim mrežama niti je koristila kreditne kartice.

Policija je nakon pretrage kuće saopštila da nema dokaza o bilo kakvim nezakonitim radnjama.

"Pretraga će biti nastavljena ako se pojave nove informacije", saopštila je nakon drugog dana potrage policija Kohaseta.

Požar u kući gde je nekad živela

Potom se dogodilo nešto čudno. Naime, vatrogasna služba Kohaseta potvrdila je u petak popodne da je odeljenje izašlo na teren zbog požara na objektu u ulici 725 Jerusalem Road u Kohasetu. Upravo na toj adresi je Ana ranije živela.

Registar dela okruga Norfolk pokazao je da je Ana Volš prodala kuću Džošui Bistkoku i Aleksandri Pavlovoj 17. marta 2022. za 1.358.000 dolara, prenose lokalni mediji.

Požar je izbio na tavanu. Par, njihova dadilja i mališan koji su u to vreme bili u kući, bezbedno su izašli.

Policija je u međuvremenu saopštila da je požar izbio slučajno i da nema nikakve veze sa nestankon Ane Volš, piše Boston25news.

Anin suprug objavljuje snimak u kom moli za pomoć

I dok policija pokušava da uđe u trag nestaloj Ani, njen suprug Brajan odlučio je da se oglasi. On je u audio snimku apelovao na sve koji imaju bilo kakve informacije o njoj da se domah jave.

"Dobar dan, ja sam Brajan Volš. Ane nema već nekoliko dana, proveravao sam na poslu, ali je nema. Iznajmila je kuću u mestu gde je bila (zbog posla) neposredno pre nestanka. Ako ste možda pričali sa njom u nedelju ili prethodnih nekoliko dana, molim vas da mi javite. Ako znate bilo koga sa kim je Ana bila u kontaktu, takođe mi javite. Žao mi je što vas uznemiravam. Ja verujem da je Ana dobro", čuje se kako Brajan govori u snimku.

HAPPENING NOW: @MassStatePolice, @CohassetPolice have been at Ana Walshe’s home for 3 hrs. Cohasset police spox. referred me to Norfolk Co. DA’s Office, who tells me nothing new to report other than officers are “searching the home for clues”https://t.co/TSuHYPxojg@boston25 pic.twitter.com/yxUtlkxi5v