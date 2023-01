Stručnjak otkriva zašto su praznici okidač za samoubistva

Kaže da je veliki problem to što ljudi imaju predrasude prema lekovima protiv depresije, a prema alkoholu nemaju.

U Srbiji se od Nove godine pa do Božića dogodilo 10 samoubistava, a ono što je nekima razlog za slavlje drugima je zapravo okidač za suicid. Broj osoba koje su "digle ruku na sebe" se poveća za vreme praznika, a zašto je to tako i šta možemo da uradimo da bismo sprečili te tragedije, pričala je Milja Popara Živić, specijalista socioterapije i rehabilitacije i psihoterapeut.

"Kraj svake godine je specifičan period. Ljudi koji inače žive zajedno, još više vremena tada provode zajedno jer ima neradnih dana, praznici su, potom, oni koji su inače usamljeni tek za praznike shvate da su sami, pa se osećaju još usamljenije. Svaki kraj godine je i sumiranje nekih rezultata. Vi tada shvatate da li ste nešto završili ili niste. Tada na površinu još više izlazi nezadovoljstvo ako ga je bilo, da li finansijski, da li imaju nekih drugih briga, opet možda nemaju sa kim da podele to što su zaradili, pa se odlučuju na suicid", kaže ona.

Ističe da Srbija nema dovoljno dobro razvijen sistem brige o mentalnom zdravlju i navodi da se ljudi leče sami i to - alkoholom.

"Srbija nema dovoljno dobro razvijen sistem brige o mentalnom zdravlju. Nemamo razvijenu svest o negovanju mentalnog zdravlja. Trebalo bi animirati javnost na tu temu više. Recimo, u poslednje vreme, tačnije, posle kovida, ljudi više konzumiraju alkohol nego pre. Zapravo se leče alkoholom, leče se sami, a tako dolazi do nasilja, do suicida. Upotreba alkohola je, na primer, znatno porasla kod žena. Ja se susrećem svaki dan sa ljudima koji ranije nikada nisu pili, a počeli su u zadnje vreme. Kod nas je normalno da se nazdravi za ovo, ono... Uz to neretko ide konzumacija nedozvoljenih supstanci koje posle utiču na pad raspoloženja, jer je takav hemijski proces", navodi Milja Popara Živić.

"Takođe, na raspoloženje dosta utiču i rat, nemaština, strahovi... ali suicid ne mora da bude vezan za bedu, kako to obično mnogi pomišljaju, nego i na one koji, kako sam već navela, nemaju sa kim da podele to što su zaradili. Takođe i zima, odnosno, vreme, ono takođe može da dovede čoveka do osećaja beznađa. Ljudi su u poslednje vreme sve otuđeniji, nema više faktora komšiluka, posebno u Beogradu i čovek se oseća kao da je prepušten sam sebi. A sramota ih je da popoju antidepresiv, a to je isto kao što moraju da popiju lek za pritisak... A 4, 5 pića im je normalno. Predrasuda prema lekovima protiv depresije je velika. Na mentalnom zdravlju treba da se radi, možda nema svako finansijske mogućnosti da plati da radi sa nekim na mentalnom zdravlju, ali uvek može da ode kod državnog lekara i dobije lek, odnosno terapiju".