UMRO ČARLS SIMIĆ: Bio je jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pesnika i esejista

Bio je jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pesnika i esejista.

Simić je rođen je u Beogradu 1938. godine, odakle je emigrirao u Pariz pa u SAD. Za svoj poetski opus osvojio je brojne međunarodne nagrade, uključujući i Pulicerovu nagradu, kao i nekoliko srpskih i regionalnih književnih nagrada.

Zajedno sa svojom porodicom otišao je u Sjedinjene Američke Države 1953. godine, pre toga je bio u Parizu godinu dana. Pesme je počeo da piše još u srednjoj školi da bi se, kako kaže u jednom intervjuu, svideo devojkama. Na njegove pesničke početke posebno su uticali američki pesnici: Volt Vitmen, Emili Dikinson, Volas Stivens i drugi.

Kao prevodilac Čarls Simić je veoma značajan za Srbiju, jer je prevodeći Vaska Popu, Ivana Lalića, Milorada Pavića, Radmilu Lazić, Novicu Tadića tako doprineo popularizaciji srpske književnosti u SAD.

We mourn the death of Charles Simic (1938–2023), who since 1999 wrote 175 essays and poems for The New York Review, on subjects ranging from Saul Steinberg to the Fourth of July to gun violence to Buster Keaton. https://t.co/uR7PCUTF5V pic.twitter.com/zomjn1wCUn