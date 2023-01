'PRVO UGASITE RINGLU, PA SKLONITE ŠERPU SA ŠPORETA!' Elektrotehničar za Pink o tome koje sve opasnosti vrebaju u kući i KAKO DA IH IZBEGNETE! (VIDEO)

U Nišu je prošle nedelje u požaru stradala starija žena, kada je vruća ringla zahvatila zavesu i zapalila je. Tim povodom, elektrotehničar Tomislav Micić rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da električni šporet ne bi trebalo da bude tako opasan, ali i da pored njega ne treba držati zapaljive stvari.

Kako kaže, često ako ringla i ostane upaljena to ne izazove neke posledice, kao što se to dogodilo u ovom slučaju.

- Očigledno da on nije bio na dobrom mestu, da se o tome nije pazilo i to je razlog što je došlo do tragedije – rekao je Micić i dodaje da bi na to trebalo uvek paziti.

- Kako kaže, u kuhinji se često dešava da se priprema hrana, pa se stavi ulje da se zagreje. U tom trenutku može da vam zazvoni telefon ili da vam nešto drugo privuče pažnju, i ako na njega zaboravite, ulje može čak i spontano da se zapali – rekao je Micić.

On ističe da to može biti mnogo opasnije nego što izgleda.

- Svima nam se desilo da nam neko mleko ili voda u šerpi potpuno ispari i da se šerpa isprži, ali to u većini slučajeva ostaje samo na tome. Trebalo bi paziti i svaki put kada nešto pripremamo najpre treba da ugasimo ringlu pa tek onda da skinemo sa šporeta to što smo spremali – rekao je Micić.

Micić je dodao da su posebno opasna i grejna tela, ističe da gasne peći, odnosno grejalice mogu biti opasne.

- Ako se nešto nađe u blizini takođe može da se zapali. Takođe, tu su i kvarcne grejalice, koje su takođe opasne. To je praktično otvoreni plamen, a one zračenjem mogu da upale neki zapaljivi predmet ako se nađe u blizini – rekao je Micić.

Kako kaže, svi mi to znamo, pazimo, ali kako dodaje, nekada se dešavaju slučajevi koji izmaknu našoj pažnji.

Micić kaže da fen ako padne u vodu, može biti jako opasan. Vrlo često, dodaje, u kupatilima postoje i grejalice koje su nekada masovno ugrađivane.

- Tu je opasnost gde postoje zavese koje stoje na kadama, pa i one mogu slučajno da se zapale – rekao je Micić.

