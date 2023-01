Vozači oprez: Radovi na deonicama nekih putnih pravaca

Na auto-putu E -75, petlja Pojate - petlja Ražanj, smer ka Beogradu, radovi na pojačanom održavanju do 15. januara, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Zatvorena je leva kolovozna traka, smer Niš - Beograd, a saobraćaj je preusmeren u desnu kolovoznu traku i odvija se dvosmerno. Petlja Ražanj otvorena je za saobraćaj. Auto-put E-75, petlja Trupale, smer ka Beogradu, radovi na montaži elastične odbojne ograde u razdelnom pojasu, do 13. januara od 7 do 15 časova. Za saobraćaj je zatvorena preticajna traka i odvija se voznom saobraćajnom trakom. Auto-put E-75, petlja Inđija - petlja Stara Pazova, zona naplatne stanice Stara Pazova, smer ka Beogradu, do 15. maja izmena režima saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji čeone naplatne stanice Stara Pazova. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Kod mesta Paljevo radovi na rekonstrukciji mosta Paljevo, kod skretanja za naseljeno mesti. U drugoj fazi radova, za saobraćaj na mostu zatvorena leva saobraćajna traka, gledano iz pravca Novog Pazara, dok se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila u desnoj traci, uz semaforsku signalizaciju. Prema informacijama Uprave granične policije u 7 i 30 časova:- na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 240 minuta,- na graničnim prelazima Kelebija i Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta,- na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta.