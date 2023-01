Da li je pred nama još jedna godina globalne ekonomske krize? Stojaković: 'Nekome je rat – rat, a nekome je brat'

Prema najavama zvaničnika svetskih finansijsih institucija veći deo zemalja će u ovoj godini ostetiti recesiju usled posledica kovida, rata u Ukrajni i klimatskih katastrofa.

Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike u Večernjim novostima, izjavio j za Pink da taman kada je svet trebalo da se normalizuje posle korone, i krene ponovo da se vraća u normalu, došlo je do jednog od najvećih ratova od Drugog svetskog rata i to na evropskom kontinetu.

- Reč je o zemljama koje su izuzetno bitne kada je u pitanju proizvodnja hrane kao što su žitarice, uljarice, veštačkog đubriva i u čitavoj toj priči je povezana i Belorusija kao takođe kao značajan takmac u tom segmentu i onda je došlo do potpunog haosa - kaže Stojaković dodajući da se svaka kriza koristi da bi bogatiji bili još bogatiji, a da siromašni osiromaše.

- Dok se veliki deo planete bori da sastavi kraj sa krajem, korporacije su iskoristile ove nagle inflatorne šokove da dramatično i neopravdano povećaju svoje cene i da ostvare fantastične profite - navodi Stojaković.

Kako je rekao tipičnu srpsku poslovicu "Nekome rat, nekome brat" možemo da vidimo i sada.

Stojaković je dodao i da da je ova ratna kriza u Ukrajini samo dokaz da zapadna civilizacija snažno potcenjuje bilo koga ko nije na nijovoj liniji, i da je to potcenjivanje i dovelo do sukoba.

Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijiski menadžment, rekao je za Pink da ova nepovoljna ekonomska dešavanja u svom uzroku imaju političke sukobe i promene u ovom delu Evrope.

- Kada se politika stavi ispred ekonomije, onda dolazi do nepovoljnih scenarija, reč je zapravo o tome da nezajažljivi finansijski apetiti određenih centara, pre svega onih koji finansiraju naoružanje one žele da se potroše ti resursi da se otvori tražnja za time i da dođe do veće potrošnjem u svemu tome najmanje se vodi računa o interesima građana, a i ukrajinskog i ruskog naroda - navodi Rabrenović.

On je dodao da kada su posledice rata u pitanju uočava se da poskupljuje energija, a to se prenosi na inflatornu spiralu, a ako poskupljuje hrana to izaziva glad u svetu.

- Oni su vrlo dobro znali da će sve ovo da se desi jer su Ukrajina i Rusija proizvođači hrane i energetike koji posebno snabdevaju siromašne u svetu ali to njima nije na prvom mestu. vidimo sada da se i u Kini dešava otvaranje nakon kovida i to će izazvati jednu blagu korekciju nafte naviše - navodi on.

Nikola Đogatović, konsultant za nekretnine, izjavio je da nekretnine predstavljaju najkonzervativniji način štednje ili ulaganje novca.

- Ljudi su ranije na berzama ulaganjima mogli su da imaju neku dobit 20, 30, 40 odsto u zapadnom svetu i Americi sada je došlo do toga da ulaganjem u nekretnine ta dobit može da vam iznosi na godišnjem nivou 25, 30, 40 odsto. Znači iz nekih nerealnih izvora ulaganja prešli ste u realne izvore ulaganja i dobijete onaj profit koji ste ranije imali - navodi Đogatović, dodajući da se to događa u svetu.

Kada je u pitanju situacija kod nas, tektonski poremećaji ma tržištu nekretnina nisu prisutni samo u zadnjih godinu dana, oni su prisutni zadnjih četiri do pet godina.

- U 2021. godini ukupan volumen novca koji je uližen u tržište nekretnina, ne samo stanova nego svih nekretnina bio je oko 6,2 milijarde evra, godinu dana pre toga je bio oko 4,2 milijarde evra a pre toga je bio još manji - navodi Đogatović.