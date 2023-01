MANJE PREHLAĐENIH U PRESTONICI: Od akutnih respiratonih infekcija 14.361 oboleli

Broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je, posle novogodišnjih praznika je u padu, ali stručnjaci ističu da to nioje realno stanje, obzirom da je, zbog mini odmora manji broj obolelih potražio lekarsku pomoć.

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje na osnovu informacija iz domova zdravlja, u periodu od 2. do 8. januara broj registrovanih pacijenata sa dijagnozom akutnih respiratornih infekcija bio je 14.326, dok ih je nedelju dana ranije evidetirano 15.361.

Obolenja sličnih gripu bilo je 408 i tu se epidmiloška situacija nije promenila.

Iako je u ukupnom broju manje prehlađenioh, u prvoj nedelji Nove godine više je oblelih među mladima, zaposlenima i starijim sugrađanima, dok je školaraca manje čemu je, svakako, doprineo raspust.

Lekarsku pomoć je potražilo 2.972 mališana do četiri godine, dok ih je u periodu od 26. decembra do 1. januara bilo - 3.638. Slede deca uzrasta od pet do 19 godina - 4.735 (6.461), radno sposobno stanovništvo od 20 do 64 godine - 5.415 (4.267) i stariji od 65 gdoina, kojih je bilo 1.204 (995).



