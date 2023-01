PROTIV 'KRAKENA' NE POMAŽU NI VAKCINA NI PRELEŽANI KOVID?! Evo po čemu se razlikuje od omikrona i šta mu je GLAVNA KARAKTERISTIKA

70% kovid pozitivnih u Americi zaraženo je krakenom. Novi soj nije zaobišao ni Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku, Holandiju, Španiju, pa se postavlja pitanje da li je stigao i kod nas.

- Svejedno je. Ako nije, biće tu. Mi ne radimo dovoljno ta istraživanja, pa se saopštava sa zakašnjenjem. U evropskim zemljama u kojima je prisutan, bitno je to da mu se učestalost udvostručuje za osam dana - kaže Zoran Radovanović epidemiolog.

Nova varijanta označena je kao najprenosiviji soj do sada, a kraken ima još jednu bitnu karakteristiku. - Uspešnije izbegava imuni sistem, tako da može da udari na one koji su pre 5-6 meseci imali kovid, a može i na one koji su vakcinisani. Iz toga proizilazi sledeća taktika - treba se čuvati - rekao je Radovanović.

Da smo se dovoljno čuvali, ne bi došlo do porasta novozaraženih. U decembru smo imali oko 500 obolelih dnevno, sada taj broj ide i do 1.500. Međutim, u DZ Palilula sada je mirno.

- Danas nema gužve. Ovih dana je bilo, po 5-6 ljudi koji čekaju. Imali smo preko sto pregleda pošto kovid ambulanta Palilula i dalje radi. Veći su problem ljudi koji imaju respiratorne infekcije. Žale se na bol u plućima, kašalj, grebanje u grlu. I onda oni to povezuju sa gripom i kovidom - kaže Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula.

Zbog toplijeg vremena, virusi se brže razmnožavaju, a infekcije su češće i duže traju. Prednost krakena je to što nije novi soj, već podvrsta omikrona kog su mnogi preležali, pa su komplikacije retke.

