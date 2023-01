ANALIZA VREMENA ZA NAREDNIH 10 DANA: Meteorolog otkriva u koja tri KRAJA se očekuju padavine!

Tokom ove noći ciklon, koji će se nalaziti nad našim područjem, usloviće novi, ali i obilniji talas padavina, a očekuje se i porast vazdušnog pritiska.

Meteorolog Đorđe Đurić, analizirao je detaljno za Telegraf.rs šta donosi prelazak ciklona preko Srbije i kakva se vremenska situacija očekuje u narednih desetak dana.

On najpre podseća da se nakon sunčanog i prolećnog božićnog vikenda sa temperaturama i do 15 stepeni, Srbija od ponedeljka nalazi pod uticajem ciklona, koji je doveo do promene i pogoršanja vremena. Snažan ciklon sa centrom iznad severnog Atlantika doneo je orkansku oluju Britanskim ostrvima i severozapadnoj Evropi.

- U sklopu ovog ciklona, čija je vrednost opala na 955 mb, premešta se i hladni front, pa je iznad severnog Jadrana istovremeno došlo i do formiranja sekundarnog ciklona. Upravo ovaj ciklon doneo je Srbiji juče naoblačenje i osetniji pad vazdušnog pritiska, koji je imao vrednosti ispod normale. Kiša je prvo počela na severu Srbije, a do večeri i u većini ostalih predela Srbije. Kako se Srbija nalazila u prednjem delu ciklona i sistemu južnog strujanja, nad našim područjem zadržavala se vrlo topla vazdušna masa, uz temperature i do 15, u Beogradu do 11 stepeni. Jak jugoistočni vetar imao je u košavskom području i na planinama olujne udare, na jugu Banata i preko 100 kilmetara na sat. Pred sam prodor hladnog fronta i u noći između ponedeljka i utorka bilo je vrlo toplo, pa je u zapadnoj i centralnoj Srbiji do kasno u noć bilo i do 12 stepeni - kaže Đurić.

Tokom ove noći ciklon, koji će se nalaziti nad našim područjem, usloviće novi, ali i obilniji talas padavina, a očekuje se i porast vazdušnog pritiska.

- U Srbiji krajem dana, tokom večeri, noći i u sredu ujutro biće oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Očekuju se i obilnije padavine, naročito u zapadnim, centralnim i istočnim predelima. Duvaće veoma jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima i preko 60 kilometara na sat, a jak severozapadni vetar u planinskim predelima stvaraće snežne nanose i smetove. Očekuje se da u većini predela padne od 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno preko 40 mm, dok se na planinama očekuje od 10 do 30 cm snega. Maksimalna temperatrura biće danas od 5 na severu i na zapadu do 10 na jugu Srbije, u Beogradu do 6, a na planinama oko nule.

- Kako će se centar ciklona tokom popodneva i noći naći malo istočnije od našeg područja i kako će preko nas preći hladni front, očekuje se dalji prodor hladnije vazdušne mase sa severozapada. Ova vazdušna masa poreklom je sa severa Atlantika, zato je blažeg oblika i sa padavinama i nema veze sa ledenom, polarnom i suvom masom koja se ovih dana nalazi nad istokom Evrope i donosi Rusiji temperature i ispod -40°C. Srbija će u sredu biti pod uticajem visinskog ciklona, koji će senalaziti nad Balkanskim poluostrvom, dok se centar ciklona u prizemlju očekuje iznad Egejskog mora. Takva sinoptička situacija usloviće da u Srbiji u sredu bude oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a u toku jutra susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i lokalno u nižim predelima na zapadu Srbije. Više padavina očekuje se tokom jutra, naročito u zapadnim, centralnim i istočnim predelima. Na planinama se očekuje snežni pokrivač od 10 do 30 cm, lokalno i preko 40 cm, a ako se u nižim predelima južne Srbije bude formirao snežni pokrivač, on neće dovesti do bitnijeg formiranja snežnog pokrivača, tek 1 do 10 cm, ali on se neće duže zadržavati ili će se brzo topiti, jer će temperature i dalje ostati iznad 0. Duvaće i dalje veoma jak severozapadni vetar, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od 0 do 5°C, u Beogradu 3°C, maksimalna dnevna od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C, a na planinama ispod -5°C.

Već od jutra na severu Vojvodine biće suvo, a tokom dana u ostalim predelima Srbije očekuje se slabljenje padavina, do večeri i prestanak, dok će na istoku i jugoistoku Srbije i dalje biti slabih padavina.

- Dalji porast vazdušnog pritiska biće uvod u smirivanje vremena. U četvrtak ujutro i pre podne u Srbiji će biti oblačno, tmurno, ponegde i maglovito, na istoku i jugoistoku sa slabim padavinama, koje se tokom dana očekuju i u centralnim i severoističnim predelima i u Banatu, u nižim predelima u vidu kiše, na planinama u obliku snega. Vetar slab, jugozapadni. Maksimalna temperatura biće od 4 do 8°C, u Beogradu do 7°C. U petak ujutro u južnim i centralnim predelima magla i mraz, temperatura do -4°C, a na severu oblačnije i toplije, do 2°C. Tokom dana u svim predelima biće toplije, uz promenljivo oblačno vreme. Maksimalna temperatura od 8 do 12°C, u Beogradu do 11°C, a duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Pošto će se preko centralne Evrope dalje prema istoku premeštati ciklon, on će svojim obodnim delom delovati na vreme u Srbiji u noći između petka i subote i tada se u sklopu njega očekuje premeštanje i oslabljenog hladnog fronta.

- U petak uveče u severozapadnim, a tokom noći i do jutra i u ostalim predelima Srbije očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Već do jutra razvedravanje se očekuje na severu Srbije, a u subotu do kraja dana i u ostalim predelima. U nedelju i ponedeljak se pod uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska očekuje stabilno i suvo, a usled jačanja termičkog visinskog grebena sa jugozapada sa Mediterana se očekuje i priliv toplije vazdušne mase. U većem delu Srbije biće sunčano. U nedelju na severu, a u ponedeljak i u ostalim predelima Srbije očekuje se povećanje oblačnosti i pojačanje jugistočnog vetra. Sve ovo posledica je uticaja ciklona sa severnog Jadrana, koji će u ponedeljak uveče i u noći ka utorku doneti naoblačenje sa kišom. Maksimalna temperatura za vikend i u ponedeljak biće od 8 do 12°C, u Beogradu do 11 stepeni - navodi Đurić.

Prema njegovim rečima, u utorak sledi neznatni pad temperature, tek za koji stepen.

- Prema trenutnim prognozama, od sredine sledeće sedmice pa najmanje do 23. januara očekuje se manje-više stabilno i suvo vreme. Jutarnje temperature biće od 0 do 5°C, tokom dana od 7 do 13°C, u Beogradu do 12°C. Značajnije padavine ne očekuju se. Dobra vest je da sneg koji danas i sutra bude pao na planinama, da će do vikenda zadržati na svim planinama, pa i onim nižim, a čak i da ga ne bude narednih 10 dana, na višim planinama poput Kopaonika i Stare planine biće da sve vreme. Dakle, nakon katastrofalne situacije u poslednjih mesec dana bez snega na planinama, što nije nikada do sada bio slučaj na višim planinama, sledi idelna situacija za potrebe skijanja i drugih aktivnosti na planinama. Kako je vreme u prethodnom periodu bilo stabilno i suvo, uz uticaj anticklona i visokog pritiska, vazduh je neretko bio veoma zagađen, ali dobra vest da je kvalitet vazduha od juče odlilan i to zahvaljujući aktuelnoj sinoptičkoj situaciji.

- S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature u Srbiji za ovo doba godine od 1 do 5°C, one su do juče bile i za 10, početkom godine i za 15 stepeni više od proseka. Današnje zahlađenje usloviće da temperature do četvrtka opadnu na prosečne vrednosti ili da i dalje za koji stepen bude toplije od proseka, dok će od petka do početka treće dekade januara biti natprosečno toplo, ne kao početkom godine i za vreme Božića, ali neretko bi moglo biti toplije i za 5 do 7 stepeni - zaključio je Đurić.

