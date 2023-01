Korona brojke opet rastu, zamah hvata i grip - Preti li nam novi talas, i koje su sad rizične kategorije?!

Broj zaraženih korona virusom već dva dana unazad je veći od 1.000 (juče 1.162) a stručnjaci očekuju da će brojke i ubuduće rasti pogotovo sada s hladnim vremenom, međutim, ne očekuje se da Srbiju ponovo pogodi jak talas, kakav smo imali sa delta sojem, niti da cifre budu petocifrene.

Dr Predrag Kon, epidemiolog, u intervjuu za Telegraf.rs rekao je da će brojke rasti, da će biti biti četvorocifrene, ali da, ipak, kovid više nije ista bolest.

On je rekao da se nada da ćemo ove godine da se pozdravimo sa kovidom, odnosno da će SZO da odjavi epidemiju, a da se to neće dogoditi jedino ako se pojavi neka nova varijanta omikrona koja je za brigu.

- Skoro je bilo objavljeno da više od 500 raznih sojeva već postoji u cirkulaciji, mi trenutno u Srbiji, po poslednjem preseku ih imamo 48 i to sve pripada omikronu. Postoji ta neka varijanta od interesa, koja još nije za brigu, BA 5. i BQ 1, on je najnoviji. Vidite ne dešava se ništa posebno osim što sezonski ulazimo u situaciju da ćemo imati porast, tu nema dileme. Ući ćemo u četvorocifrene brojeve. Međutim, bolest više nije ista. Sve su blaže varijatne, ali za one koji nisu vakcinisani ili nisu imali baš nikakav kontakt sa virusom, može da se desi da imaju teške forme, i da se završi smrtno. Uglavnom, nije to više isti virus. Postaje blaži čak i od gripa, ukupno gledano. Međutim, masovnost je prisutna pa stradaju ljudi svaki dan. To će da stane kada se potpuno povuče virus i postane isključivo sezonski - objasnio je dr Kon.

On kaže da se korona jasno diferencirala kao starijim od 60 i 65 godina i ka onima koji imaju oslabljeni imunitet.

- Tako da, vakcinacija je i dalje glavni način borbe protiv ove pandemije. Ja bih poželeo da u 2023. godini SZO objavi da je kraj epidemije što nije nemoguće ako se do kraja leta ne pojavi neka nova varijanta koja je za brigu. Varijanta koja se intenzivno prenosi a istovremeno izaziva ozbiljnu bolest. Ovo što se dešava u Kini, kada krene prenošenje masovno, u toj masovnosti je moguće da dođe do mutacija. Zato i jeste bitno da je vakcinisanost što veća, i to sa vakcinama koje su adaptirane. Sada imamo bivalentu vakcinu koja ima omikron. Oni koji pripadaju rizičnim grupama, po preporuci našeg Komiteta za imunizaciju a to su svi stariji od 50, i oni koji imaju hronične bolesti, zaista, treba da se vakcinišu - poručuje dr Kon.

U međuvremenu pojavila se i opasna podvarijanta kovida-19, koja izaziva haos širom Amerike i Velike Britanije, nazvan XBB15.

Državni sekratar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je pre par dana da nema razloga za paniku zbog pojave novog soja korona virusa koji je do sada registrovan u 29 zemalja, ali da sa koronom treba uvek biti oprezan i pridržavati se osnovnih mera zaštite - pranja ruku, nošenja maske u zatvorenom i izbegavanju gužvi.

- Imamo povećan broj zaraženih poslednjih dana, a to je posledica novogodišnjih praznika kada smo zaboravili da korona postoji. Moramo stalno podsećati naše građane da je ona još uvek tu, da nam zadaje probleme, da imamo 24 pacijenta na respiratorima. To nije ohrabrabrujuća brojka s obzirom da će od njih više od 50 odsto izgubiti život - rekao je Đerlek za Tanjug.

Dodaje da razume mlade i njihovu želju da se konačno okupe i provedu, ali, upozorava da virus iz kafića i diskoteka donese kući i time ugrožavaju najmilije koji imaju i druge bolesti. Što se tiče pojave novog soja koronavirusa, državni sekretar ističe da je on posledica toga što nismo postigli dovoljan procenat prokuženosti ni u Evropi ni u svetu, ni prirodnim putem ni vakcinacijom.

- Time smo omogućili virusu da mutira i sada imamo stalno nove sojeve - konstatuje Đerlek.

Ne očekuje da dođe do nekog većeg povećanja broja zaraženih, ali upozorava da je vreme gripa koji je naročito opasan za one koji nisu primili četvorovalentnu vakcinu protiv gripa.

Uporedo sa koronom, raste i broj zaraženih od oboljenja sličnih gripu, a prema podacima koje je objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u 52. izveštajnoj nedelji, od 26. decembra do 1 januara, registrovano 7.806 slučajeva obolevanja od oboljenja sličnih gripu, što je blagi porast u odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju. Najveći broj obolelih registrovan je u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim od 5 do 14 godina.

- U ovoj izveštajnoj nedelji najviša stopa incidencije registrovana je u Braničevskom, Raškom i Šumadijskom okrugu. Do sada u ovoj sezoni nije bilo smrtnih ishoda koji se mogu povezati sa gripom - navodi se u izveštaju "Batuta".

Dodaje se da se u Srbiji registruje se niska aktivnost virusa gripa i regionalna geografska rasprostranjenost.

- Do sada su u Republici Srbiji potvrđena sva tri tipa virusa gripa, AH1(pdm09), AH3 i tip B, sa dominacijom podtipa gripa AH3.

Podsećaju da od gripa mogu da obole osobe u svim uzrasnim grupama.

- Sezonski grip najčešće uzrokuju virusi gripa tipa A ili V. Simptomi uključuju iznenadnu temperaturu, groznicu, kašalj (obično suv), glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, gušobolju i curenje iz nosa. Kašalj može biti jak i može trajati dve ili više nedelja. Većina ljudi se oporavlja od temperature, groznice i drugih simptoma u roku od nedelju dana, bez potrebe za medicinskom pomoći. Međutim, grip može uzrokovati tešku bolest ili smrt u grupama visokog rizika. U posebnom riziku od komplikacija su stariji od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice - podsećaju u Institutu "Batut".