ŠTA JE POSTPRAZNIČNI BLUZ I KAKO GA POBEDITI?! Dr Stašević Karličić objašnjava kako razlikovati tugu od depresije i KADA SE OBRATITI LEKARU (VIDEO)

Dr Ivana Stašević Karličić, direktorka Klinike za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" govoreći o postprazničnom bluzu kaže da je to u stvari postpraznična depresija.

Stašević Karličić pojašnjava da se u vreme praznika nameće euforija, to da moramo biti raspoloženi, ali i da dolazi do bilansiranja toga šta smo hteli, a šta smo dobili i ističe da sve to može pokvariti raspoloženje.

- Januar je inače poznat kao "najduži mesec", a drugi ponedeljak u januaru se u stručnim krugovima smatra najdepresivnijim danom u godini. Uopšte, ovaj period gdoine, kada imamo manji broj sunčanih sati koji značajno doprinose snižavanju nivao serotonina u mozgu, doprinose i depresivnom raspoloženju - rekla je Stašević Karličić.

Ona kaže da sve to utiče i na poremećaj spavanja, kako na insomniju, tako i na prespavljivanje, ali i na poremećaje u ishrani.

Stašević Karličić ističe da ako pomenuto raspoloženje potraje duže od dve nedelje može dovesti do razvoja depresije.

- Stoga ne treba čekati, treba razgovarati sa stručnjacima - upozorila je ona i naglasila da je najdostupnija, a anonimna besplatna SOS linija 0800-309-309 Klinike "Laza Lazarević", a koja je u prethodnom periodu primila preko 30.000 poziva.

Kako razlikovati tugu od depresije Stašević Karličić navodi da je depresija patološka tuga, tuga koja nema dovoljno jak razlog da donese neki lični diskomfor. - Svaka vrsta ličnog diskomfora sa poremećajima spavanjima, nekom vrstom napetosti, time da planete lakše, jeste nešto što je dobar povod za razgovor - pojasnila je ona.

Ona je rekla da ljudi ne treba da čekaju da se razbole, jer mnogi problemi mogu da se preveniraju.