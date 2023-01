PITANJE JE DANA...Đerlek o NOVOM SOJU korona virusa: Zbog ovoga je došlo do POGORŠANJA EPIDEMIJSKE SITUACIJE

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek saopštio je danas da još nema potvrde, ali da misli da se novi soj korona virusa pojavio i u Srbiji, s obzirom na povećan broj zaraženih

On je za medije naveo da se očekuje njegova detekcija, odnosno registracija, i poručio da ne treba dizati paniku te da ga hrabri blaža klinička slika novog soja virusa.

- Mislim da je pitanje dana, s obzirom da je već do Rumunije došao i da imamo prve slučajeve u Rumuniji. Sve ove situacije, praznici, migracije naših ljudi iz Evrope, koji su došli da proslave novogodišnje, božićne praznike su uticale na pogoršanje epidemijske situacije - istakao je Đerlek.

Ukazao je da je u decembru bilo oko 500 zaraženih u danu, da je sada taj broj veći od hiljadu dnevno, ali je naglasio da ne treba dizati paniku.

- Ovo jeste jedan od najzaraznijih sojeva, tako naučnici kažu, koji su mnogo iskusniji i imaju više znanja od mene u tom smislu. Još nemamo potvrdu, ali verovatno postoji, s obzirom na broj novozaraženih - ocenjuje državni sekretar.

Dodao je i da ga hrabri blaža klinička slika novog soja, ali i zabrinjava to što i dalje, kako je rekao, nismo najodgovorniji prema starijim pacijentima.

Đerlek je govorio i o nestašici antibiotika u nekim apotekama i objasnio da je osnovni problem bio smanjenje proizvodnje penicilinskog sirupa sinacilina, ali da je brzom reakcijom Republičkog fonda s proizvođačima i dobavljačima obezbeđen drugi sirup sinacilinskog porekla.

- Verovatno to nije stiglo do svih apoteka, ali u zadnjoj nedelji decembra isporučeno je 15.000 novih pakovanja panklava, penicilinskog takođe sirupa. Do kraja nedelje će doći 70.000 amoksiklava. I nastaviće se u toku januara proizvodnja sinacilina, tako da ćemo vrlo brzo rešiti taj problem i nema potrebe za dizanjem panike i pravljenjem zaliha - zaključio je državni sekretar Ministarstva zdravlja.

Đerlek je saopštio da je u ovom trenutku na listama čekanja oko 68.000 pacijenata, a najduže su za endo proteze kolena sa oko 20.000, zatim operaciju kuka 14.500, operaciju katarakte 14.000.

- Moramo analizirati i ažurirati liste čekanja, jer nismo sigurni da su te brojke validne i zbog toga što su pacijenti odradili privatno svoje zdravstvene usluge i zbog prirodnog odliva - naveo je državni sekretar.

Takođe je dodao da će se liste čekanja sigurno smanjiti jednom vrstom dopunskog rada lekara i da se to sada analizira, kao i da je izuzetno važno, kako je rekao, da se dobrom organizacijom nadoknadi smanjenje stručnog kadra.

