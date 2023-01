Begović: IMP ozbiljan potencijal Srbije, ulagaćemo u takve institute

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelene Begović izjavila je danas tokom posete i obilaska Instituta "Mihajlo Pupin"(IMP) da država mora da čuva, razvija i ulaže u takve institute, jer bez njih i sjajnih stručnjaka koji u njima rade, nije nam svetla budućnost.

Begoviće je rekla da je IMP ozbiljan potencijal naše zemlje i da će država nastaviti da ga pomaže. Ona je naglasila da se IMP bavi primenom informacionih i komunikacionih tehnologija, veštačke inteligencije u zaista usvim aspektima za koje država ima potrebu - od vodoprivrede, aviosaobraćaja, drumskog saobraćaja do kontrole termoelektrana i različitih sigurnosni sistema. "Zadovoljavaju potrebe vojske, policije i različitih delova privrede. Ovo je jedan skup inovativnih eksperata koji se bore na domaćem i stranom tržištu i jako sam ponosna da imamo takav institut", poručila je ministarka. Ona je dodala da bi volela da imamo više instituta koji posluju na tržištu. "To uopšte nije lako jer je konkurencija ogromna i u Srbiji i u inostranstvu i treba imati znanja i ekspertize da izađete na takvu utakmicu i da budete uspešni kao IMP. On je osnovan još 1946. I tada je bio vizionarski i to je jedan ozbiljan potencijal naše države i jako mi je drago da naše Ministarstvo može da pomogne i zajedno sa njim učestvuje u razvoju naše zemlje", istakla je Begović. Dodaje da država finansira takve institute, neke 100 odsto, ali da je IMP, zahvaljujući svojim snagama, 90 odsto na tržištu. Smatra da treba da se poveća rad sa mladim kadrom koji, kako kaže, treba da se obučava, školuje i dobije svoje mesto na takvim institutima. "Ja bih volela da se iz takvih instituta formiraju startap kompanije. Da ljudi koji ovde rade otvaraju neke nove inovativne kompanije koje su vezane za Institut i postanu inkubator. Sigurna da ovde imaju ideja, znanja i ekspertize da postanu veliki inkubator i tako doprinesu i ekomskom razvoju i obrazovanju, zadržavanju mladih ljudi ovde, a možda i privlačenju mladih na internacionalnom nivou", zaključila je ministarka. Direktor IMP Nikola Tomašević kaže da je IMP državna istraživačko-razvojna institucija čiji je cilj da očuva poziciju po pitanju istraživanja i razvoja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, elektronike i automatike. "Naš cilj je da ono što razvijemo sami plasiramo na tržište, valorizujemo naše inovativne tehnologije i inovacije, u Srbiji i inostranstvu. To nije lak zadatak, ali IMP dugi niz godina ima zapažene rezultate u transferu tehnologije, valorizacije i komercijalizacije naših naučnih rezultata", navodi Tomašević. Naglašava da im mnogo znači podrška Ministarstva i da je o tome razgovarao sa ministarkom Begović. "Prioritet nam je očuvanje kritične mase istraživača i privlačenja novih, iz zemlje i inostranstva, jer je ljudski resurs najvažniji i bez njega ne bi mogli da odgovorimo na sve izazove", objašnjava Tomašević.