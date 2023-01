SNEG, KIŠA I ZAHLAĐENJE STIŽU OD OVOG DATUMA - Meteorolog Čubrilo objavio DETALJNU PROGNOZU za naredne dane

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu, najavio da nas narednih dana čeka promenljivo oblačno vreme uz povremene padavine, a otkrio je i kada stiže novo zahlađenje.

- Do početka sledeće nedelje nad našim delom Evrope dominiraće polje malo povišenog vazdušnog pritiska kroz koje će se sutra i posebno u noći ka suboti premeštati oslabljeni frontalni poremećaji. Kao poseldica toga u petak umereno do znatno oblačno ali samo ponegde uz retku pojavu kiše ili provejavanje snega preko 800 metara nadmorske visine. Vetar uglavnom slab, severozapadni. Dnevni maksimum do +4 do +11 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na Fesjbuku.

Za vikend promenljivo

- U petak jutro hladno, ponegde uz maglu, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo, ponegde uz zadržavanje niskih oblaka i sumaglice. Kasno posle podne na severozapadu Hrvatske naoblačenje uz slabu kišu i sneg preko 800 metara nadmorske visine. To naoblačenje će se do subote pre podne premestiti preko celog regiona donoseći nižim predelima prolaznu kišu, a sneg uglavnom preko 800 metara nadmorske visine. Vetar će u subotu na kratko biti pojačan, severozapadni. U subotu krajem dana razvedravanje tako da će u nedelju biti promenjljivo oblačno uz sunčane intervale i ređu pojavu magle. Dnevni maksimum do kraja nedelje uglavnom od +5 do +11 stepeni Celzijusa što je i dalje iznad dproseka za sredinu januara i samo će najviše planine regiona imati zismke odlike vremena. Od nedelje promenljivo oblačno i još toplije jer će se preko severozapadne Evrope premeštati serija jakih ciklona ispred kojih će se pokrenuti jugozapadno strujanje te će nad nama do srede uz promeljivu oblačnost i česta prolazna naoblačenja povremeno biti kiše, dok se sneg očekuje samo ponegde preko 1.000 metara nadmorske visine. Vetar južni i jugozapadni,a u košavskom području od utorka jaka košava - najavio je Čubrilo.

Zahlađenje od 19. januara

- Izmena sinoptike se prognozira za sredu uveče kada bi zbog porasta vazdušnog pritiska nad središnjom Evropom ka našem delu kontinenta iza jednog od tih frontova došlo do jačeg prodora hladnijeg vazduha sa severa što bi uslovlo sekundarnu cikogenezu nad Jadranom. Taj ciklon bi od 19. januara do 21. januara uslovio pogoršanje uz konkretnije padavine ali i zahlađenje te bi pojave snega osim na planinama moglo biti ponegde i u nižim predelima na severu i severozapadu regiona. Naravno u koliko sinoptika ostane slična vačernjoj jer je to ipak još jako udaljen period. Sumirano, posle nekoliko prohladnih dana uz povremene padavine, početkom sledeće nedelje toplije uz povremne padavine, dok je oko 19.01. moguće jače pogoršanje i zahlađenje - zaključio je meteorolog.