U Valjevu buknula zaraza: Deca s temperaturom od 40 stepeni, lekari savetuju roditelje šta da rade

Posle novogodišnjih praznika u Valjevu znatno se povećao broj pregleda dece u kovid ambulanti Pedijatrije Doma zdravlja, koja u većini slučajeva imaju povišenu temperaturu.

Načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece dr Valentina Marković kaže da se u periodu od novembra do marta uvek očekuje pojava respiratornih infekcija, ali da trenutno ima bolesne dece više od očekivanja, iako je raspust. Različitog su uzrasta: od najmlađih do srednjoškolaca, a preovlađuju virusne infekcije praćene visokom temperaturom.

"Imaju povišenu temperaturu, najčešće bez drugih simptoma. Manji broj dece se žali na bol u grlu, neki imaju glavobolju, povraćanje, bol u stomaku, retke stolice… Uglavnom je to povišena temperatura koja ide i do 39, 40 stepeni, u nekim slučajevima se teško skida, vraća se na 3-4 sata, a kod pojedine dece traje i šest, sedam dana. Međutim, nama je najbitnije da su ta deca dobrog opšteg stanja između naleta temperature, a to znači da su raspoloženi i aktivni.

Želim da ukažem roditeljima da ne treba da imaju strah od povišene temperature, već mogu da sačekaju par dana, proprate stanje i ponašanje deteta. Jer, to što će doći u Dom zdravlja ne znači da će dobiti antibiotik, zato što se u 90 odsto slučajeva radi o virusnim infekcijama. Vrlo retko smo imali bakterijsku infekciju, koja zahteva lečenje antibioticima. U slučaju virusne infekcije treba skidati temperaturu kada pređe 38,5, ako traje tri dana onda dovodimo dete na pregled. Ako je, uz temperaturu, dete povratilo više puta, izrazito je malaksalo ili ima otežano disanje – naravno da ne treba čekati nego ga dovesti na pregled", objašnjava doktorka.

Dr Marković objašnjava kako razlikovati virusnu i bakterijsku infekciju, prenosi valjevski Marš.

"Кod bakterijske infekcije i kada spadne temperatura deca su lošeg opšteg stanja: malaksali su, nezadovoljni, odbijaju obroke, žale se na bolove u grlu i ne mogu da progutaju hranu i slično. Deca sa virusnom infekcijom, kada im spadne temperatura, dobrog su opšteg stanja", navodi.

Dr Marković kaže da poslednjih mesec dana u ambulanti Pedijatrije nije bilo pozitivnih na koronu, tako da trenutni rast broja dece sa respiratornim infekcijama ne treba povezivati sa ovim virusom.

Radno vreme Кovid ambulante, u koju roditelji moraju dovesti na pregled decu sa prehladom i povišenom temperaturom, je od 7 do 17 časova (prema odluci Ministarstva zdravlja).