- Sistem za uzbunjivanje i potragu za otetom decom "Amber alert" mogao bi da počne da se primenjuje u Srbiji do kraja 2023. godine. Upravo zbog toga danas, 11. januara počinje kampanja na društvenim mrežama koja ima za cilj da pokaže koliko ljudi u Srbiji podržava uvođenje ovog sistema - kaže Igor Jurić.

- Što se tiče prognoza za uvođenje "Amber alert" sistema one su optimistične i kako sam najavio to bi trebalo da bude gotovo već krajem ove godine. Taj optimizam nam posebno uliva i MUP koji podržava ovu inicijativu. Sam ministar je preuzeo inicijativu i zalaže se za uvođenje ovog sitema, ali i drugi stručni ljudi iz MUP-a podržavaju ovaj projekat - kaže Jurić.

Ističe da očekuje da današnja kampanja dostigne milionsku podršku.

- Podrška koju imamo za uvođenje sistema "Amber alert" je ogromna. Već je formirana radna grupa koju čine predstavnici iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva telekomunikacije, Ministarstva pravde, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U okviru radne grupe su i predstavnici nevladinog sektora - napominje on.

Prema njegovim rečima, uspeh "Amber alert" sistema u drugim zemljama jedan je od razloga zašto je potrebno da se isti uvede i kod nas.

- Jako je bitno iskustvo iz drugih zemalja, a vidimo da je ono pozitivno. Verujem da će sigurno i ambasada SAD ponuditi svoja iskustva i način na koji su ovaj sistem usavršili kako bi nam pomogli. Međutim, naš MUP će odlučiti ima li potreba za tim, potrebno je da naša država to zatraži. Čak 21 zemlja u Evropi ima ovaj sistem, a njihovo iskustvo pokazalo je da je on i te kako funkcionalan - istakako je on.

Dodaje da je procenat spašenje dece uz pomoć "Amber alert" upozorenja gotovo 100 odsto.

- Prema podacima iz 2021. godine u evropskim državama je 24 puta aktiviran sistem, a 21 dete se uspešno vraćeno život. U SAD je taj broj daleko veći i iznosi 254, a 252 puta su deca vraćena živa porodicama - objašnjava nam Đurić.

On nam ukazuje na to da je za uvođenje ovog sitema ključna sinhronizacija svih činilaca i potrebno je da se sve institucije zalažu za ovu inicijativu.

Šta je Amber alert?

"Amber Alert" predstavlja model širenja i objavljivanja informacija javnosti u specifičnim slučajevima nestale dece.

Objave putem različitih medija – televizijskih i radio emisija, Interneta, SMS poruka, ekrana na bankomatima, autoputevima itd. mogu da dopru do građana koji će zapamtiti lice deteta i potencijalno ga uočiti ili imati validne informacije koje policiji mogu da pomognu u potrazi.

To je mehanizam koji zvanično funkcioniše u SAD, Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Malti, Irskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Italiji, Holandiji, Portugalu, Rumuniji, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine. Naziv je dobio po Amber Hagerman, devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, koja je oteta i ubijena.