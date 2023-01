Pritvor za krivolovca zaštićene ptice grabljivice

Zbog zabranjenog načina lova zaštićene grabljivice iz porodice jastrebova uhapšen je i pritvoren pedesetčetvorogodišnji M. N. iz Šapca, navodi Društvo za zašitu i proučavanje ptica Srbije i poručuje da nijedan počinilac ovakvih zločina neće proći nekažnjeno.

"Zbog lova nezakonitom zamkom i povređivanja mišara (Buteo buteo), strogo zaštićene ptice grabljivice iz porodice jastrebova, uhapšen je M. N. (54) iz Šapca i njemu je određen pritvor zbog krivičnih dela zlostavljanja i ubijanja životinja i uništenja, oštećenja, iznošenja u inostranstvo i unošenja u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra", navodi Društvo. stiču da je to epilog aktivnosti njihovog Tima za borbu protiv krivolova koji je 28. decembra po prijavi građana izašao na teren u selu Skupljen nadomak Šapca. Dodaju da je pre izlaska na teren kontaktirana i Jedinica za suzbijanje ekološkog kriminala MUP-a Srbije. "Okrivljeni je na neobrađenoj parceli, na svega 50 metara od magistralnog puta, postavio kavez sa dva goluba visokoletača, na koji su stavljena kljusa – zakonom zabranjena zamka koja se u prošlosti koristila za lov na krupnu divljač. Mišar je zatečen u lošem stanju, sa otvorenim prelomom leve noge, ali je uprkos strašnim povredama i dalje bio živ", navode se detalji. Ističu da je počinioca krivičnog dela policija pronašla za samo nekoliko sati, i dodaju da su zaprećene kazne za ta dela od novčane do pet godina zatvora. "Mišar je, nakon izvršenog policijskog uviđaja, zbrinut u lokalnoj veterinarskoj ambulanti, a zatim je premešten u Beogradski zoo vrt, gde je pod stalnim nadzorom biologa i veterinara. Kako saznajemo, usled strašnih povreda koje je zadobila, ptici je amputirana noga i ona se trenutno privikava na život sa jednom nogom", navodi Društvo. Dodaju da je mišar ptica koja svake godine uništi na hiljade glodara, pa se svakim ubijanjem ili povređivanjem ove vrste, nanosi ogromna šteta poljoprivrednicima. Specijalista za suzbijanje zločina nad divljim životinjama Davor Marković kaže da Društvo ima saznanja o velokom broju krivolovaca, štiglićara i trovača za koje garantuje da će biti uhvaćeni i procesuirani u skladu sa zakonom. "Srbija je osnivanjem Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala napravila ogroman pomak u sferi zaštite biodiverziteta. Primenjuju se ozbiljne metode za otkrivanje onih koji se bave nezakonitim lovom, bez obzira da li se on sprovodi uz pomoć vatrenog oružja ili uz druge zakonom zabranjene metode – poput lova uz pomoć zamki, klopki, kapana, mreža, lepka i sličnog", objasnio je on. Marković je istakao ulogu savesnih građana koji brinu za prirodu u borbi protiv počinilaca ovakvih krivičnih dela. "Imamo oči i uši svuda – u mnogim selima i gradovima i malo toga može da prođe neopaženo. Ako neko misli da može da hvata, povređuje i ubija divlje ptice bez krivičnih posledica – vara se", poručio je on.