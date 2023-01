Kamate na bankarske kredite veće: NBS digla referentnu stopu

Narodna banka Srbije je na sednici Izvršnog odbora ponovo povećala referentnu kamatnu stopu kako bi zaustavila rast inflacije.

Borba sa inflacijom se nastavlja jer rast cena i inflaciona očekivanja su ostali veliki, iako je inflacija u blagom usporenju. Zbog toga je Narodna banka Srbije na današnjoj sednici Izvršnog odbora ponovo podigla referentnu kamatnu stopu, i to za 25 baznih poena.

Sa novim povećanjem, desetim zaredom, referentna kamata je stigla na 5,25 odsto.

Odlukom o povećanju referentne stope, NBS nastavlja da pooštrava monetarne uslove i utiče na ograničavanje sekundarnih efekata rasta cena putem inflacionih očekivanja, i time doprinosi da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja.

Iz srpske centralne banke već neko vreme naglašavaju da će ukupna inflacija ostati povišena i u prvoj polovini ove godine, ali će se nakon toga naći na opadajućoj putanji. Vraćanje u granice cilja, „tri plus/minus 1,5 odsto“, se očekuje do kraja 2024. godine.

Koliko će porasti rate kredita

Rastom ove kamatne stope povećaće se i stope svih bankarskih kredita indeksiranih u dinarima. Koliko ostaje da se vidi.

Iz primera prethodne krize, svetske finansijske krize 2008. i 2009. godine, vidi se da taj rast može da bude drastičan. Tako je, na primer, 2008. godine referentna stopa NBS iznosila čak 17,75 odsto, što je dovelo do toga da su kamate na dinarske kredite išle i na 23, pa i 24 odsto.

Nekoliko godina kasnije, referentna kamata spustila se na 11,75 odsto, koliko je iznosila 2013. godine, da bi se nakon pet godina (2018. godine) spustila na 3,5 odsto, a krajem 2020. i 2021. na samo jedan odsto.

Spuštanje referentne stope Narodne banke u tom periodu dosta je pojeftinilo dinarske kredite, čije su kamate sa 23 odsto godišnje "pale" na prosečnih sedam-osam odsto.

Međutim, periodu ovako jeftinog novca sada je očigledno došao kraj.

Kamate padaju sporije nego što rastu

Podizanje cena kredita, nažalost po građane i firme, uvek "ide brže“ od njihovog spuštanja.

To pokazuje i primer dinarskog keš kredita vrednog oko 700.000 dinara. Naime, nominalna kamatna stopa ovog kredita do jula prošle godine iznosila je 5,4 odsto, da bi već u oktobru dostigla 7,9 odsto, a sa poslednjim skokom referentne stope najverovatnije će stići i do oko devet odsto.

Tako je i rata kredita, koja je do jula 2022. iznosila 14.750 dinara, sada skočila na 15.273 dinara, a sa novim rastom kamate još će otići naviše. Takva "sudbina", nažalost, očekuje sve građane koji imaju kredite u dinarima.