Bekić: Brojke zaraženih koronom nastaviće da rastu

Poslednjih dana došlo je do blagog pogoršanja epidemijske situacije, očekuje se da će brojke tek rasti, a da će nova varijanta "kraken" u februaru postati dominantna i u našoj zemlji, rekao je danas direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić.

On je uporedio kovid brojke koje su u decembru bile između 400 i 600 novozaraženih dnevno, sa sadašnjim koje idu i do 1.500. "Trenutno je 260 je hospitalizpovanih pacijenata, 22 na respiratoru, poslednjih dana beleži se i porast preminulih pacijenata. Sve je to posledica prazničnih okupljanja i migracija stanovnika, koje se dešavaju u ovo vreme, i to su sve uzroci koji su uticali na povećanje broja obolelih", kazao je Bekić. Naglasio je da korona virus "nije spavao" i da će svaki put da ima zamah kada se dogodi veliki broj kontakata. "Sa koronom se borimo već tri godine i videli smo šta je sve bila u mogućnosti da uradi. Sojevi sada jesu blaži nego u periodu od 2020. do 2022. ali naši najstariji pacijenti i dalje su ugroženi", upozorio je on. Dr Bekić ističe da je u Srbiji i dalje dominantna podvarijanta omikrona BA.5, te da se rizik za lokalnu transmisiju virusa može oceniti kao visok. "Kraken je soj koji se, od svih poznatih do sada, najbrže širi. Pojavio se u Sjedinjenim Američkim Državama i više od 40 odsto populacije je već uspeo da zarazi, a brzo se širi svetom i Evropom. Zbog toga je za očekivati je da će se širiti i u Srbiji i da će u februaru postati dominanatan", poručuje Bekić. Klinička slika je slična kao kod drugih sojeva, dodaje Bekić, ali napominje da se brže širi i time stvara veću opasnost za najstarije i najugroženije građane. "Zato svaki put kad dođe do nekog novog soja, koji se još brže širi u državama koje su usporile vakcinaciju, to utiče na broj preminulih lica", objasnio je on. Vakcinaciju u Srbiji opisao je kao vidno usporenu i izneo podatak da je 4. dozu do sada primilo više od 100.000 osoba, a počela je i primena 5. doze. "U respiratornim ambulantama DZ Savski venac došlo je do povećanja broja građana koji se javljaju zbog respiratornih infekcija, posebno zbog kovid infekcija. Dnevno u januaru za sada imamo od 70 do 90 prvih pregleda, u decembru je bilo od 40 do 60. Oko 22 odsto onih koji se jave su pozitivni", kaže Bekić. Navodi da broj dece nije toliko veliki za sada, ali ukazuje na to da će brojke u narednom periodu nastaviti da rastu. "Brojke će rasti pre svega zbog pojave novog soja, a najveći broj novoobolelih je iz grupe radno sposobnog stanovništva, čak 50 odsto. Vakcinacija starijih osoba je prioritet i aposolutno će se na taj način uticati na težinu kliničke slike, a samim tim i na broj preminulih osoba", objasnio je on. Bekić ističe da je trenutno veće interesovanje za vakcinaciju protiv sezonskog gripa nego prošle godine i objašnjava da su AH1, AH3 i B sojevi gripa u cirkulaciji u Srbiji. "Voleo bih da izbegnemo "makaze", a šta to znači - s jedne strane imamo na vratima talas kovida uzrokovan novim sojem, koji može da uzorkuje potencijalno veliki broj novozaraženih i imamo sa druge strane pik infekcije sezonskog gripa. To može biti jako opasno, a jedino oružje je vakcinacija. Korona ne planira da prođe kao što vidimo i zato moramo i dalje da se pridržavamo epidemijskih mera i time zaštitimo sebe i svoje najmilije", zaključuje Bekić.