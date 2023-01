BEZ OVE 3 STVARI NE KREĆITE NA PUT! Stiže sneg - kad se desi nesreća, kazne su paprene ako NEMATE OVO

Početkom nedelje sneg je najpre počeo da pada na našim planinama, a juče i protekle noći i po gradovima u Srbiji. Vozače su dočekali klizavi kolovozi, a na pojedinim deonicama i poledica, naročito ujutru i uveče.

Ovome treba dodati i maglu koja se pojavljuje u jutarnjim i večernjim satima. Zbog toga je neophodno biti dodatno oprezan – pripremiti automobil za put i voditi računa o vožnji drugih vozača ali i o sopstvenoj.

Pored toga, neophodno je i informisati se u kakvom stanju je put kojim treba da se vozi, kaže direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović je ukazao na to da svi vozači u trenutnim uslovima vožnje, kada se na kolovozu mogu naći i magla, i sneg, i led ili poledica, moraju imati zimske gume.

Ističe da dubina šare od najmanje četiri milimetra može, za razliku od letnjih guma, znatno da skrati trag kočenja.

Napominje da se pri vlažnim kolovozima znatno produžava trag kočenja, te da vozači to moraju imati na umu.

"U naselju, kada se vozilo kreće do 50 kilometara na sat, može se očekivati do 50 odsto duži trag kočenja, negde oko 30 metara je zaustavni put, a u uslovima vlažnih kolovoza on ide i do 45 metara... Van naselja, kada se krećemo 80 kilometara na sat, zaustavni put bi trebalo da bude oko 70 metara, ali kada je vlažan kolovoz, taj zaustavni put ide preko 100 metara. To nam govori da je neophodno da budemo značajno pažljiviji, obratimo pažnju na sve druge učesnike u saobraćaju i predvidimo dobro sve situacije", kaže Stamatović.

Ukoliko dođe do saobraćajne nesreće, vozača očekuje posebna kazna ako nema zimske pneumatike.

"U praksi čujemo i da osiguravajuće kuće dovode u pitanje isplate štete ukoliko nemate zimske pneumatike. Apel na sve, ne samo zbog kazne, već zbog toga što zimski pneumatik u uslovima kada je klizav kolovoz ima takve karakteristike da ukoči automobil i skrati trag kočenja. Ako imamo letnji pneumatik, u zimskim uslovima, on se ponaša veoma loše, produžava zaustavni put prilikom kočenja, automobil nije dovoljno upravljiv", rekao je Stamatović.

Šta uraditi pre puta

Napominje da se, pre polaska na put, naročito ukoliko se ide u zimske turističke centre, moraju pripremiti lanci za sneg, ali da je neophodno pripremiti i sam automobil.

"Očekivano je da bude smanjena vidljivost, da je prisutna magla, takvi uslovi zahtevaju pripremu. Tečnost za stakla da se pripremi, brisači da se provere, da se proveri tehnička ispravnost automobila pre nego što se krene na put", kaže Stamatović.

Apeluje na vozače da pažljivo prate saobraćaj, odnosno druge vozače, ali i da oni sami ne izvode neke nepredviđene radnje.

Napominje da je najčešći faktor saobraćajnih nesreća – čovek.

Pored pripreme vozača i vozila za put, neophodno je imati u vidu i treći faktor, a to su sam put i okolina, jer i to može biti značajan faktor za nastanak saobraćajne nezgode, dodaje Stamatović.

"Tu može da se desi da je bankina niža od samog kolovoza i takve situacije", rekao je Stamatović.

Pre samog polaska na put neophodno je, upozorava, dobro se informisati o stanju na kolovozima.

"Da li postoji led, poledica, da li je posuta rizla... To su neke situacije koje mogu dovesti do proklizavanja automobila. Voditi računa da nema nekih nepredviđenih radnji, da u samu krivinu automobil ulazi pripremljen uz prilagođenu brzinu, da nema kočenja u samoj krivini", napominje Stamatović.

Direktor agencije za bezbednost saobraćaja napominje i da je u zimskim uslovima značajno smanjen broj saobraćajnih nesreća.

"U zimskim uslovima beležimo i smanjen broj samih saobraćajnih nezgoda. Naši sugrađani su značajno oprezniji, manje je i stradanja i manji je broj saobraćajnih nezgoda", rekao je Stamatović.

Uoči proslave Srpske nove godine, apeluje na vozače da ne sedaju za volan ukoliko piju alkohol i da paze s kim se voze. Takođe, ističe da je neophodno voditi računa o deci, koja se moraju voziti u odgovarajućem auto-sedištu.

