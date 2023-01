Za promenu banke penzionerima više nije potrebna saglasnost prethodne banke

Penzioneri koji penzije dobijaju preko tekućih računa kod banaka, a žele da promene banku, više ne moraju da od prethodne banke traže saglasnost za prebacivanje isplate u drugu banku.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Tanjugu je rečeno da je ova obaveza predstavljala svojevrsnu zaštitu kada korisnik računa ima dugovanja koja bi možda bilo teže naplatiti ako se promeni banka i upravo tada bi saglasnost banke izostajala, što je neretko izazivalo nezadovoljstvo korisnika. Međutim, ta praksa je, kako navode, pre nekoliko meseci promenjena i sada je za promenu banke dovoljno doneti potvrdu o novom računu, slično kao i kada se zahtev prvi put podnosi. U Fondu PIO ističu da postoje i izuzeci kada se i dalje traži saglasnost banke za promenu računa, a to je neophodno onda kada se isplata premešta u inostranu banku, kao i kada se traži da se penzija ubuduće isplaćuje na račun ovlašćenog lica ili posredstvom ustanove za smeštaj starih osoba. Ako penzioner traži da mu se primanja isplaćuju na račun ovlašćenog punomoćnika, neophodna je dostava punomoćja overenog kod javnog beležnika ili druge ovlašćene institucije, a punomoćje važi do opoziva, odnosno do smrti korisnika ili osobe koja je opunomoćena. U slučaju opoziva punomoćja, penzioner je dužan da dostavi podatke o svom računu u banci, ili novo punomoćje drugom licu, kako bi se isplata penzija nesmetano nastavila, kažu u Fondu PIO. Kada se penzija ili drugo pravo isplaćuje korisniku koji je smešten u odgovarajuću ustanovu za smeštaj, kao što je dom za stare, isplata se može obavljati i preko te ustanove, pa je moguće i da se od penzije neposredno namiruju troškovi smeštaja, delimično ili u celini, dok preostali deo penzije ostaje penzioneru na raspolaganju. Penzioneri koji odranije primaju penzije preko pošte mogu da nastave da ih i dalje tako primaju. Oni takođe mogu da pređu na isplatu preko tekućeg računa kod banke, ali u tom slučaju više ne mogu da se vrate na stari način isplate. U Fondu PIO podsećaju da su penzioneri obavezni da o promenama koje su nastupile nakon ostvarivanja prava, obaveste organizacionu jedinicu Fonda koja im isplaćuje penziju. Tako, na primer, korisnici porodičnih penzija treba da dostave obaveštenje o zaposlenju, a deca i o završetku školovanja. Takođe, svi korisnici treba da prijave promenu adrese prebivališta, a naročito ako se presele u inostranstvo, kako zbog evidencije nove adrese, tako i zbog eventualnih promena u isplati, jer ako se ne dostave podaci o promeni adrese može da dođe i do obustave isplate a tada je za ponovno uspostavljanje isplate neophodno da korisnik dostavlja zahtev sa neophodnom dokumentacijom. Problem je i što se u tom slučaju dospeli iznosi prava isplaćuju najviše 12 meseci unazad od dana podnetog zahteva za isplatu, pa je i zato važno da se svi značajni podaci i informacije dostavljaju blagovremeno, naglašavaju u Fondu PIO.