Da li znate šta je 'paraskevidekatriafobija' i kako pomoću ovog pojma možete da "zaradite" produženi vikend?

Bilo da se plašite ili ne, vredi da ubedite vašeg šefa da strah postoji, s obzirom da je "paraskevidekatriafobija" jedno od najrasprostranjenijih sujeverja.

Da li ste nekad čuli za pojam "paraskevidekatriafobija"? Možda je pravo vreme da naučite njegovo značenje jer bi moglo da vam donese dva dodatna slobodna dana godišnje.

Naime "paraskevidekatriafobija" predstavlja intenzivan, preterani i navodno iracionalni strah od petka trinaestog piše worldwalkermagazine. Ali kakve to veze ima sa vama?

Na primer, 2015. godine 13. datum u mesecu pao je čak tri puta na petak, a ove godine očekuju nas dva takva. Jedan od njih već sutra.

Tako da ako još uvek niste razvili strah, nije kasno da to učinite i obezbedite sebi produženi vikend.

Zašto se petak trinaesti smatra sujeverjem?

Veruje se da se petak 13. vezuje za dva mnogo ranija sujeverja. Ljudi koji imaju razvijenu "paraskevidekatriafobiju" smatraju da većina zadataka, od odlaska na put do šišanja kose, mogu biti loša ideja na petak trinaesti.

I to nije toliko do petka, koliko do broja "13". Naime, ako pitate one koji imaju iracionalni strah o ovom broju, reći će vam da se broj "12" smatra kompletnim brojem, na primer ima 12 kazaljki na satu, 12 meseci u godini.

Tako se broj "13" smatra iregularnim i ukletim.

Kako da dobijete slobodan petak trinaesti?

Ali budite obazrivi, ukoliko je vaš šef Španac, Grk, Italijan ili Kinez, možda ćete imati problem. Naime, u španskoj i grčkoj kulturi, utorak trinaesti je sujeveran, dok se kod Italijana i Kineza ovaj broj smatra neverovatno srećnim.