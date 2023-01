Ponovo odložen početak suđenja profesoru Arhitektonskog fakulteta

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je odložen početak suđenja profesoru Arhitektonskog fakulteta Vladimiru Parežaninu, povodom optužbi da je polno uznemiravao dve studentkinje.

Početak suđenja je odložen za 7. mart zbog sprečenosti postupajuće sudije. I prethodno suđenje je bilo odloženo zbog izostanka branioca okrivljenog Parežanina. Tužilaštvo je u optužnom predlogu predložilo sudu da Parežaninu izrekne uslovnu osudu, na taj način što bi utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, sa rokom proveravanja od dve godine. Optužnim predlogom profesoru je stavljeno na teret da je od novembra 2021.godine godine do 20.maja 2022.godine polno uznemiravaj oštećene A.T. i M.D. na taj način što je primenio verbalno, neverbalno i fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje je izazvalo strah i stvorilo ponižavajuće i uvredljivo okruženje oštećenih. Optuženi Parežanin je 25. avgusta na saslušanju u tužilaštvu negirao da je polno uznemiravao studentkinje tog fakulteta. On se tereti za dva krivična dela polno uznemiravanje.