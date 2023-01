MLADI POPIJU LEK PREP, SKINU KONDOM, PA UDRI... Misle da ih štiti od HIV-a i polnih bolesti, ali onda sledi ono NAJTEŽE!

Oni taj lek piju misleći da ih štiti i od svih drugih polnih bolesti, što je zabluda, te kad ga uzmu mnogi ne koriste ni kondome. Lekari upozoravaju da nam preti ekspanzija polnih zaraza i predlažu da se deci dele besplatno kondomi i uvede obavezno sekualno vaspitanje u škole!

- Mladi, među kojima i homoseksualci, lek PrEP nabavljaju na crno u pojednim apotekama, ali i neovlašćenih osoba za 50 evra. Opasno je i to što pojedine devojke pije pilulu za "dan posle", misleći da ona štiti od polnih bolesti - upozorava sagovornik Kurira koji je želeo da ostane anoniman.

Ginekolog dr Vanja Milošević kaže za Kurir da ga ova naša saznanja ne čude, kao i da je opasno piti takve lekove na svoju ruku.

- Mnogo toga ima devijantnog u ponašanju klinaca, mada možda više krivim starije koji bi trebalo da brinu o tome. Klinci su nezreli i po prirodi stvari idu istraživački. Što se tiče tableta za dan posle, većina ginekologa ih ne savetuje, upravo zbog toga što nakon ispijanja može nastati jedan ozbiljan hormonski poremećaj - priča dr Milošević i upozorava da je među srpskom omladinom povećan procenat onih koji dobije neku polnu bolest.

- I kod nas je povećana incidencija, procenat mladih koji dobiju te polno prenosive bolesti, jedna od njih su često ti HPV virus, HPV infekcije, tipa kondiloma, koji su uvod u jedno ozbiljno stanje koje mi nazivamo prekanceroza. Druga stvar ne zaboravite da jedan od loših stvari tih segmenata polno prenosivih bolesti i uopšte stupanja u rane odnose bez zaštite su i neželjene trudnoće i kao rezultat toga veliki broj abortusa - napominje dr Milošević.

Registrovano je 49 novoobolelih dok je 14 osoba umrlo od HIV u 2021. Registrovano je 283 obolelih od sifilisa, među kojima šestoro mladih od 15 do 19 godina u 2021. Hlamidiju je dobilo 253 osoba tokom 2021. Gonorejom se zarazilo njih 106 tokom 2021. Više od 20 polnih bolesti se može preneti putem polnog odnosa sa jedne na drugu osobu Oko 26,8% mladih u Srbiji uzrasta 15-19 godina je stupilo u seksualne odnose Oko 2,9% mladih stupilo je u seksualne odnose pre 15. godine života Oko 55,6% mladih uzrasta 15-19 godina je prilikom poslednjeg seksualnog odnosa koristilo kondom

A zbog povećane stope sifilisa, hlamidije, kondiloma i drugih polno prenosivih bolesti među mladima u prethodne dve godine, u Francuskoj se od Nove godine u apotekama maloletnicima i mladima besplatno dele kondomi.

Dr Milošević ističe da kondomi nisu savršeni, ali da u bitnoj meri mogu da spreče pojavu i simptome polno prenosivih bolesti.

PrEP je skraćenica termina pre-ekspoziciona profilaksa PrEP je kombinovana tableta koja sadrži dva leka (tenofovir i emtricitabin) koji se koriste za lečenje HIV infekcije PrEP uzimaju HIV negativne osobe pre seksa (pre mogućeg izlaganja) kako se ne bi zarazile ovim virusom Ove tablete se koriste pod lekarskim nadzorom i izdaju se na recept Lekarski nadzor se obavlja na 3 meseca, gde se pored testa na HIV obavlja i redovni skrining na druge polne infekcije kao i praćenje neželjenih dejstava PrEP ne štiti od drugih polno prenosivih infekcija kao što su sifilis, hlamidija, gonoreja, HPV virus, hepatitis C Korisnici bi trebalo da kombinuju kondome i PrEP tabletu kako bi izbegli da se zaraze drugim polno prenosivim uzročnicima

- Neophodan je rad sa omladinom, valjalo bi uvesti predmet sekusalnog vaspitanja u srednje, ali i osnovne škole. Mislim da bi uz adekvatno znanje mladih u bitnoj meri doprinelo da se smanji ta zaraza seksualno prenosivih bolesti - napominje dr Milošević.

Da bi Srbija trebalo da sledi primer Francuske smatra i ginekolog Dr Zoran Savić, mada je skeptičan da bi kondome mladima mogle besplatno da dele apoteke jer je većina privatizovana:

Dr Svetlana Ražnatović: Postaviti automate za kondome

Ginekolog dr Svetlana Ražnatović navodi da bi bilo lepo da i kod nas zaživi praksa iz Francuske: - Mislim da to zavisi od onih koji to proizvode. Ne bi bilo loše da postoje neki automati, recimo gde mladi izlaze, gde bi uzimali besplatno. Mislim da je važno i obrazovanje, da se deca obrazuju o tome, da znaju šta ih čeka, da li će to čuti u školi od nastavnika ili predavača, ali moraju dobitii adekvatne informacije. Treba raditi na podizanju svesti kod omladine, a pitanje je koliko se naša deca često kontrolišu.