OTAC OTKRIO OD ČEGA JE TAČNO UMRLA BEBA IZ ŠAPCA: Ova komplikacija je posledica TEŠKOG POROĐAJA - Evo šta se sve desilo kobnog dana!

Novorođenče iz Šapca preminulo je, kako nam je rekao otac Dejan Jevremović, zato što su mu disajni putevi bili začepljeni pošto je još u utrobi, a tokom porođaja u šabačkoj bolnici, aspiriralo, tj. udahnulo sopstveni izmet, tzv. mekonijum.

Otac devojčice, koja je rođena 10. januara u bolnici u Šapcu, a preminula dva dana kasnije u UDK "Tiršova", kaže za Kurir da je u otpusnoj listi koju je za preminulu ćerkicu dobio u "Tiršovoj" naveden sledeći uzrok smrti:

"Dete je primljeno zbog razvoja respiratornog distresa zbog sumnje na postojanje aspiracije mekonijuma. S obzirom na loš obrazac disanja i difuzna mrljasta zasenčenja pluća na radiografiji grudnog koša novorođenče je intubirano i prilikom aspiracije iz disajnih puteva dobijena je velika količina sadržaja. Na sve primenjene mere novorođenče nije pozitivno reagovalo i nastupila je smrt."

- Supruga Jovana (27) u pola 10 uveče 9. januara dobila je porođajne bolove, te odlazi u bolnicu u Šapcu. Bolove je trpela celu noć, a u sedam ujutru, kada je stigla doktorka i kada je dobila epidural, krenuli su da je porađaju. Beba je bila visoko i sve do 11 sati su pritiskali Jovanin stomak, gurali i pokušavali da bebu spuste. Posle silnog mučenja bebe i pritiskanja odustali su, Jovani dali totalnu anesteziju i porodili je carskim rezom u pola 12. Ćerkica, koja nam je bila prvo dete, na rođenju je dobila ocenu devet i sve je bilo u redu do osam uveče, kada supruzi saopštavaju da su bebi na rendgenu uočene zelene mrlje na plućima i da hitno mora u "Tiršovu" - kaže za Kurir Dejan Jevremović (29) i dodaje da supruga nije ni videla dete, a kamoli ga podojila, kako je bolnica u Šapcu saopštila.

On navodi da je prilikom drugog hranjenja, kako stoji u izveštaju koji je porodica dobila, beba počela teže da diše, usta su joj pomodrela i krenula je pena, te su joj snimili pluća i odmah je transportovali u "Tiršovu".

ŠTA JE MEKONIJUM

- mekonijum je bebina prva stolica

- izgleda kao tamnozelena, gotovo crna, lepljiva i sluzava materija koja podseća na katran

- uobičajeno je da beba mekonijum ispusti u prva 24 sata po rođenju

- razlog ispuštanja mekonijuma u utrobi može biti prenošenje trudnoće, ali i pritisak na glavu, najčešće u porođajnom kanalu, pa beba nakratko ostaje bez dovoljno kiseonika, što prouzrokuje stres i pražnjenje creva

- mekonijum nije opasan ako ga beba proguta

- opasan je ako ga beba udahne, jer njegove lepljive čestice dospevaju u pluća i izazivaju sindrom aspiracije mekonijuma - SAM

- Zbog stresa i stalnog pritiskanja supruginog stomaka beba je izbacila izmet, mekonijum, u plodovu vodu, koja je pozelenela, a potom je to aspirirala u pluća. Mekonijum je lepljiv, zatvorio joj je disajne puteve i, kada je stigla u "Tiršovu", već je bilo kasno, nije bilo šanse ni rastvorima, ni svom terapijom da dete sve to izbaci - objašnjava Jevremović i dodaje da čeka obdukcioni nalaz i da će tužiti bolnicu u Šapcu, koja je inače saopštila da beba nije bila ugrožena tokom rađanja:

"Sve vreme su praćeni vitalni parametri i bebe i majke, tj. CTG zapisi bili su sve vreme dobri. Ovo navodi na zaključak da beba tokom rađanja nije trpela bolove, niti je na bilo koji način bila ugrožena ili pretrpela traumu. Dete je rođeno 10. januara, po rođenju beba je odmah zaplakala, a na osnovu opšteg stanja dobila je visoku ocenu - devet."

UDK "Tiršova" se o ovom slučaju ne oglašava, a Jevremović kaže da je porodica tužila šabačku bolnicu. Ministarstvo zdravlja započelo je juče vanredni inspekcijski nadzor u bolnici u Šapcu.

A dr Dejan Milojević, načelnik intenzivne nege na Klinici za dečje interne bolesti UKC Niš, kaže za Kurir da je komplikacija aspiriranja - unošenja plodove vode u disajne puteve - retka, a ona aspiriranja mekonijuma, što je tzv. sindrom aspiracije mekonijuma - SAM - izuzetno retka, ali i izuzetno opasna.

- U UKC Niš godišnje bude oko 3.500 porođaja i aspiracija plodove vode dešava se jednom do dva puta mesečno. Aspirirana plodova voda može da pravi opstrukciju disanja, kao i da izazove upalu pluća. Oporavak novorođenčeta zavisi od količine tečnosti koju je aspiriralo. Ali ako je dete dok je još u utrobi ispustilo i mekonijum, što se dešava izuzetno retko, te je tako plodova voda postala mekonijalna i beba je aspirirala, to je onda vrlo ozbiljan problem i, nažalost, potpuno druga priča u odnosu na aspiriranje bistre plodove vode. Mekonijum pravi ozbiljnu mehaničku opstrukciju u plućima, ta stolica je žilava. Dovodi do lokalnog zapaljenja, degradacije alveola i ta novorođenčad obično završavaju na mehaničkoj ventilaciji, tj. respiratoru, a što može dovesti i do smrti - objašnjava dr Milojević.

Pitanje je zašto beba izbacuje mekonijum još u utrobi kad bi to trebalo da učini tek u prva 24 sata po rođenju.

- Beba izbacuje mekonijum tokom porođaja, odnosno rađanja, zbog stresa koji doživi, a uzrok tom stresu je najčešće otežan ili produžen porođaj, ili to što beba duže boravi u porođajnim kanalima ili mama ne sarađuje tokom porođaja. Izbacivanje mekonijuma tokom porođaja je izuzetno retko, a za čak 70 odsto slučajeva novorođenčadi koja nam iz manjih mesta upute sa dijagnozom SAM ispostavi se kao netačna, jer su lekari u strahu napisali sumnju na SAM, a dete je zapravo aspiriralo minimalnu količinu plodove vode i sve je potom bilo u redu - navodi dr Milojević i dodaje da o slučaju iz Šapca ništa ne zna, te da treba sačekati izveštaj inspekcije.

ZELENA VODA JE DOKAZ PATNJE

I ginekolog dr Vanja Milošević navodi da mekonijalna plodova voda, ona koja je zelena, pokazuje patnju ploda.

- Dok ne počne porođaj, mi ne možemo da znamo da li je plodova voda bistra ili zelena, tačnije mekonijalna, jer na ultrazvuku možemo samo da vidimo koliko je ima. A beba još u utrobi izbacuje mekonijum ako pati, ako joj nedostaje kiseonik iz raznih razloga. Najčešće je plodova voda mekonijalna ako je prošao termin za porođaj, ali mogu biti i drugi uzroci - obmotan pupčanik oko vrata, neadekvatan položaj bebe, zaglavljivanje u kanalu, pritisci, bolesti bebe... Ta deca odmah po rođenju moraju biti pod intenzivnim nadzorom - kaže za Kurir dr Milošević i dodaje da je to, na sreću, retko.

