Danas vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar. Tokom dana promenljiva oblačnost, pa je moguća i kratkotrajna kiša, ali i sunčani intervali.

Krajem dana se očekuje jače naoblačenje i umerena kiša, osim na jugoistoku Srbije. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 11°C, a maksimalna od 14°C u Subotici do 20°C u Leskovcu. Uveče umerena do jaka kiša u zapadnim, centralnim i severnim predelima. Temperatura u 22h od 8°C do 11°C.

Beograd: U sredu vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni vetar. Tokom dana promenljiva oblačnost i sunčani intervali, a popodne naoblačenje i kiša. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 17°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h oko 11°C.

