DA LI STE VEĆ OSETILI PAD TEMPERATURE? Danas dolazi do promene vremena: Očekuje nas pojačan vetar sa kišom - EVO GDE JE MOGUĆ SNEG!

U četvrtak na severu i zapadu Srbije u toku dana zahlađenje sa kišom, a na istoku i jugu vrlo toplo i sunčano pre podne, a popodne i u tim krajevima naoblačenje sa kišom.

Vetar ujutru umeren do pojačan južni, a na severu pre podne u skretanju na umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 5°C do 12°C, a maksimalna od 5°C u Somboru do čak 21°C u Leskovcu, što će biti rekordno toplo za jug Srbije u januaru. Uveče kiša, a na severu susnežica i dalji pad temperature koja će u 22h biti od 2°C na severu do 10°C na jugu Srbije.



Beograd: U četvrtak oblačno sa kišom uz postepeni pad temperature, pa će jutro biti toplije od večeri. Vetar ujutru umeren južni, a popodne severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 10°C, maksimalna 11°C pre podne, a minimalna temperatura na kraju dana oko 5°C i u daljem padu tokom noći ka petku. Uveče kiša. Temperatura u 22h oko 5°C.

