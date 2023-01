Sektolog Dimitrije Pastuović kaže da je izvesni Izano, kako ga je nazvao, prodavac magle, koji u svojim potkastima, gostovanjima poziva na ljubav. Njegova ciljna grupa su, kaže sektolog, starije žene koje mu slepo veruju, a koje on "pelješi" tokom njegovih "propovedi".

- Čovek, da nije ružno ovo što radi, bio bi mi simpatičan, kao mister Bin. Hvala Bogu pa nije dosegao do nacionalnih frekvencija. On prodaje priče, a to je sindrom Carevog novog odela. On kaže da dolazi 5D doba, gde će čovek živeti beskonačno, što je on dokazao dekodiranjem. Šta je on dekodirao? Meni nije jasno. Ljudi neće stariti, neće se razbolkjevati, spoznaće Boga. Dva tri piuta je omašio. Bog je u novembru trebao da siđe, pa je trebao da bude neki udar, pa je za Preobraženje trebalo doći do preobraženja svesti - priča Pastuović.

Ljudi se žale da ih je prevario na svojim tribinama, i tezgama, rekao je.

- Ide kolo naše, i on čita i klanja se. On dođe ženi od 70 plus, i priča im o seksualnosti. Čitanjem tih stihova, dolazi do ekstaze. On rečima dira ljudima dušu, kao, a ustvari dira novčanike - dodao je Pastuović.

Kako je Pastuović dodao on Kosmos upotrebljava u sve moguće svrhe.

- On stavlja kabalu na prostor Vinče, naše najstarije arheološko nalazište. On kaže "Tašto kažemo lije kao iz kabla? To je kabala" - citirao ga je Pastuović govoreći o njegovim lažnim teorijama.

Pisac Simonida Milojković istakla je da on vrši krivično delo prevare, obmanjujući žene koje mu veruju. Kako dodaje, on pravi kreme koje podstiču unutrašnje potencijale, i vodi ljude na ture po Rtnju, gde on ''nalazi'' portale svetova.

- Ljudi nasedaju, hodaju po glini, skupljaju energiju. Hodaju po ilovači, navikavaju se... - dodala je ona.

On tumači da su vibracijke i frekvencije Bog, i ne samo on, već mnogo tih mesijanskih tipova, a tako nastaju sekte, ti kultovi, dodala je Milojković.

- On priča o Nikoli Tesli kao reinkarnaciji Isusa. Ljudi moraju da vode računa o tim stvarima, neki su davali po 30.000 evra - priča Milojković.

