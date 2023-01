ZABELELO SE NA JOVANJDAN! Snežno jutro u Srbiji, A EVO DO KADA ĆE POTRAJATI PADAVINE!

Na severozapadu Srbije danas oblačno i veći deo dana suvo, a u ostalim krajevima ujutro i pre podne mešovite padavine - kiša i sneg.

Posle podne i uveče oblačnostće oslabiti, pa se očekuje kratkotrajni prestanak padavina, na jugu Srbije i uz delimično razvedravanje. U toku noći sa jugozapada novo naoblačenje sa snegom, saooštio je RHMZ.

Najniža temperatura od -2 na severu Bačke i Banata do 7 na jugu Srbije, a najviša u većem delu od 2 do 5, a na jugu i istoku do 9 stepeni, uz pad temperature posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, severozapadni, u Negotinskoj Krajini povremeno jak, a u toku nći pojačanje vetra očekuje se i u planinskim predelima.

U Beogradu oblačno i hladnije. Ujutro i pre podne slaba kiša, a u višim delovima grada susnežica. Posle podne suvo.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Temperatura od 2 do 4 stepena. Mešovite padavine, kiša i sneg, ponovo se očekuju u drugom delu noći.

U Srbiji do 27. januara, do utorka (24.01.) uz česte padavine koje će u nižim predelima biti mešovite - kiša i sneg, a u brdsko-planinskom području u vidu snega uz stvaranje/povćanje visine snežnog pokrivača za 15 do 40 cm.

Maksimalne temperature od 1 do 5, a na jugu Srbije lokalno i do 9 stepeni. Početkom naredne sedmice u košavskom području istočni i jugoistočni vetar u pojačanju. c

Maksimalne temperature od 1 do 5, a na jugu Srbije lokalno i do 9 stepeni. Početkom naredne sedmice u košavskom području istočni i jugoistočni vetar u pojačanju.

U sredu (25.01.) prestanak padavina, a zatim se do kraja perioda provejavanje slabog snega očekuje tek ponegde u planinskim predelima. Temperatura u manjem padu.