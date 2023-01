BEOGRAĐANIN POBESNEO ZBOG SVADBENOG OBIČAJA U ŠUMADIJI: Od šoka sam jedva uspeo da otvorim usta

Poznato je da se običaji na srpskim svadbama razlikuju od mesta do mesta, ali jedan običa koji je zastupljen u Šumadiji i na jugu Srbije, zbunio je i razbesneo mnoge.

Naime, na pojedinim veseljima je običaj da dvoje mladih ljudi bliskih mladencima na ulazu u restoran popisuje poklone i koverte.

Princip je sledeći - u blokčić odnosno svesku se u jednoj koloni popisuju zvanice odnosno ime i prezime, a u drugoj koloni gde su pokloni se beleži šta je gost doneo mladencima. Ukoliko je to koverta gost mora da kaže iznos koji je u koverti.

- Na jesen sam imao svadbu kod najboljeg prijatelja u Šumadiji. Znao sam da će mladenci ispoštovati sve običaje na veselju i baš sam jedva čekao da vidim sve to jer sam ja iz Beograda i znao sam da se sve to dosta razlikuje. Međutim, jedna stvar me neprijatno iznenadila na njihovoj svadbi - priča nam student S.N. i dodaje:

Sve je bilo savršeno organizovano. Okupljanje kod mladoženje, odlazak po mladu, crkveno venčanje, dolazak mlade u novu mladoženjinu kuću, bacanje sita, darivanje... Tu je bio niz nekih zanimljivih običaja koji se praktikuju od davnina. Šok je usledio kada smo došli u restoran.

On navodi da su na samom ulazu u svečanu salu sedele dve devojke, odnosno sestra od tetke mladoženje i mladina rođena sestra.

- One su pozdravljale goste i zamolile svakog da kaže šta je doneo na poklon. Pita te za ime i prezime i bez blama i šta sam doneo mladencima na šta sam zbunjeno i odsečno odgovorio da sam doneo novac. Usledilo je još šokantnije pitanje: "Koliko?". Prvo od šoka nisam mogao da otvorim usta, a onda sam upitao zašto je to bitno. Rekle su mi da one popisuju poklone i da će mladenci tako tačno znati kome šta da odnesu kao poklon i koliko novca.

To je po meni bilo veoma glupo, ali s obzirom na to da se napravio red gostiju iza mene koji su čekali da se "upišem" rekao sam da sam stavio sto evra i prošao dalje.

Dodaje i da mu je ovaj "običaj" sve vreme tokom veselja bio u glavi pa se kod zvanica raspitivao malo o tome.

- Svi su to prihvatili normalno jer je u njihovoj sredini to tako i to se poštuje. Jedino je izgleda meni bilo čudno i šokantno, a bogami i razbesnelo me - jada se student.

