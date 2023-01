NA NJEGA SE SVE LEPI! Miladin tvrdi da ima bioenergiju, najpoznatiji je 'lekar' u kraju (FOTO)

Miladin Filipović iz sela Gospođinci nedaleko od opštine Žabalj, najpoznatiji je seoski lekar u tom kraju. Tvrdi da poseduje bioenergiju, a to potvrđuju i njegovi "pacijenti".

Od trenutka kada je otkrio neverovatne sposobnosti da se na njega lepi sve, od čepova do šerpi i poklopaca, njegova trošna kuća postala je ordincija ispred koje su redovi onih koji čekaju na pregled.

- Da imam bioenegriju saznao sam pre nekoliko godina sasvim slučajno dok sam vežbao u teretani u atlet majici. Odjednom je jedan čep od flaše odskočio i zalepio se meni na ruku. Jedan moj drug je ušao na internet da vidi kako je to moguće i pronašao da se radi o bioenergiji. Probao sam i druge predmete koji su se isto tako lepili svuda po meni, na šta mi je on rekao da se sa mnom nešto dešava, započinje priču Miladin za RINU.

Кako bi se uverio da je sa njim sve uredu, otišao je na posmatranje i preglede kod stručnih lica, koji su se nakon Miladinove demonstracije, kako kaže, potvrdili da on zaista poseduje bioenergiju.

- Doktorka Jelisaveta je primakla ruku, ali me nije dodirivala i pokušavala da oseti tu energiju i rekla da ja imam veliku količinu te nevidljive sile, kako je ona to osetila meni ni do danas nije jasno. Кada sam preko odeće stavio ruku na njeno koleno osetila je toplotu i samo rekla ti imaš bioenergiju, nabavi knjigu i idi leči ljude kako god znaš i umeš, priča Filipović.

Sa saznanjem da je njegovo telo bogato bioenergijom krenuo je u čitanje literature o tome, a kasnije na nagovor komšija odlučio da im pomogne. Кako kaže, bilo je tu uspeha i u lečenju kičme, glavobolja i drugih zdravstvenih problema.

- Ja ljudima kroz celo telo ubacujem pozitivnu energiju, a zvlačim onu negativnu. Nju ne smem da dopustim da uđe skroz u mene već samo do lakta, a kada dođe taj trenutak ja suprotnom rukom tresem i izbacujem je vani, objašnjava on.

On ističe da pored sposobnosti da pomaže drugima pomoću bio energije, ima moć da vidi auru.

- Volim da kažem da mi je to od Boga dar i ja to ne naplaćujem i za to mi je svedok celo selo. Čak i sveštenici su mi rekli, da ako si nešto od Boga dobio, i što mi je dato treba dati i drugima, zaključuje Miladin.

Autor: