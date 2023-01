I dok su druga deca u tim godinama imala želju da treniraju fudbal, košarku, odbojku ili pak neki drugi sport, život je za Nemanju Cekića (20) iz Vlasotinca imao sasvim druge planove. Naime, život jednog tinejdžera u 12. godini života dobija potpuno drugu dimenziju, a portal Pink.rs donosi vam detalje njegovog odrastanja.

Nemanja je sticajem životnih okolnosti sa samo 12 godina morao da počne da radi u pogrebnom preduzeću, međutim, iako mnogima to deluje kao posao kog se nikako ne bi ''latili'' za Nemanju je ovo bila želja još od malih nogu.

- Imao sam komšiju u selu koji je imao pogrebno preduzeće, on je stalno vozio, donosio i odnosio sanduke. Svidelo mi se sve to. Radio je oko drveta, zato sam završio i za arhitekstonskog tehničara, i bavim se sada izradom sanduka - rekao je on za portal Pink.rs.

U početku je bilo neprijatno, smrad mi je bio odvratan, i plašio sam se pokojnika, objasnio je on.

Kasnije je, kako kaže, navikao na tu vrstu posla i težinu istog. Kao jednu od prednosti, Nemanja je istakao dobru zaradu, dodajući da je zbog životnih okolnosti, loših odnosa sa roditeljima i maltretiranja koje je trpeo od strane oca, poželeo da se osamostali, u čemu mu je ovaj posao znatno pomogao.

Neki se, kako priča, čude što se u potpunosti "pronašao" u ovom poslu, ali ga hvale što mu je tek dvadeset, a već ima osam godina iskustva.

- Shvatio sam da ću zavisiti od tog posla, i video da nemam čega da se bojim - rekao je Nemanja.

Govoreći o školovanju, Nemanja dodaje da mu je pri izboru, znatno doprineo posao kojim se bavio od 12 godine. Kako je otkrio, pored toga što se bavi prevozom sanduka i pokojnika, ovaj mladić se često bavi i dizajniranjem sanduka, odnosno izradom nacrta za iste.

- Poželeo sam da imam sertifikat i za to, i da se dodatno doškolujem - kaže Nemanja za portal Pink.rs.

Kada je u pitanju ljubav, Nemanja ističe da je u srećnoj vezi, ali i da je njegovoj devojci na početku bilo čudno kada joj se saopštio čime se bavi. Međutim, kako ljubav ne zna za granice, njegova devojka je ubrzo shvatila da je posao kojim se Nemanja bavi kao i svaki drugi.

- Ona mi je sada velika podrška, i sve razume - nastavlja on.

Autor: D.B.