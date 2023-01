Radovi zavrću slavine: Deo jedne beogradske opštine sutra će biti bez vode

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, sutra od 08 i 30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Grčića Milenka od Rada Neimara do kućnog broja 70, Kralja Bodina (neparna strana), Kruševačkoj od Kralja Bodina do Strumičke ulice, Varvarinskoj od Kruševačke do Vidske ulice i Mažuranićevoj od Kruševačke do Vidske ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

- Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe - apeluju iz "Vodovoda".