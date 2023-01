PANIKA MEĐU RODITELJIMA BEOGRADSKIH ŠKOLA! Stigla im poruka o novoj 'kids' drogi - SVI STRUČNJACI ISTIČU JEDNO!

"Kids" droga još nije ispitana u referentnim laboratorijama.

Pre nekoliko dana roditelje širom Srbije potresle su poruke koje se šire Viber grupama u kojima im se objašnjava da se u beogradskim školama navodno pojavila nova vrsta droge zvana "kids", a ono što ih je najviše zabrinulo jeste izgled koji podseća na žvaku.

U pomenutim porukama, pošiljaoci upozoravaju roditelje đaka da pripaze da deci neko ne podvali psihoaktivne supstance i ne obmane ih. Takođe, spominje se i prisustvo čuvenog SNUS-a, čistog nikotina u prahu koji se pakuje u male vrećice, a sudeći po ceni veoma je pristupačan.

Povodim ovih informacija oglasio se i MUP Srbije, a u njihovom saopštenju navodi se da policijski službenici u prethodnom periodu nisu pronašli "kids" drogu, a da se razne droge u obliku raznobojnih tableta koje podsećaju na bombone pojavlјuju već decenijama.

Kako su dalje pojasnili, SNUS je duvanski proizvod i ne nalazi se na Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji je određen Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, što znači da nije droga.

- Potrebno je da roditelјi razgovaraju sa svojom decom i da ih upozore na sve opasnosti sa kojima se mogu suočiti i da upozore decu da ukoliko dođu u kontakt sa ovakvim supstancama iste ne uzimaju. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova posebno prate bezbednosnu problematiku u školama i u zoni škola i u skladu sa tim preduzimaju sve potrebne mere i radnje na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, a sprovode i niz preventivnih aktivnosti vezanih za borbu protiv droga - zaključili su iz MUP-a.

Direktor Kancelarije za borbu protiv droga, Milan Pekić potvrdio je za Telegraf.rs da "kids" droga još uvek nije pronađena, te nije ni veštačena u referentnim laboratorijama, pa je nažalost još uvek nepoznato kako bi ona uticala na one koji je konzumiraju, niti kakvog je sastava. Međutim, on ipak napominje da je edukacija roditelja, ali i dece i prosvetara ključna.

- Kancelarija za borbu protiv droga upravo radi na preduzimanju niza aktivnosti koje vode ka unapređenju borbe protiv narkotika, a najviše radi na decentralizaciji aktivnosti javnih politika kada je u pitanju suprostavljanje ovom zlu, zvanom droga. Tačnije radimo na podizanju nivoa javnog dobra za građanje a koje veoma ugrožava zloupotreba narkotika - naveo je Pekić za naš portal.

Ipak, kako se navodi u ESPAD istraživanju iz 2019. godine pod nazivom "Upotreba droga među školskom decom od 16 godina", primećuje se blagi porast u konzumiranju psihoaktivnih supstanci od 2008. do 2019. godine. Naime, procenat korisnika opojnih droga u ovom uzrastu tokom 2008. godine bio je 8%, dok se 2019. godine popeo na 9 procenata. Međutim, uočava se smanjenje upotrebe sredstava za smirenje ili sedativa bez lekarskog recepta sa 8% na 6% u istom posmatranom periodu. Veličina uzorka koji se anketirao je 3.529 lica, a pod ilegalnim drogama uključene su kanabis, amfetamini, kokain, ekstazi, halucinogene, heroin i GHB.

"Deca surove scene i drogu gledaju svakodnevno u serijama"

Sociološkinja i marketing stručnjak Jelena Radović navodi za naš portal da zloupotreba narkotika nije ništa novo, kao i da je ona sama dobila poruku iste sadržine. Kako kaže, paniku ne treba dizati dok institucije ne urade svoje, ali svakako treba raditi na prevenciji i edukaciji dece i roditelja.

Sa druge strane, Jelena objašnjava da na mlade veoma veliki uticaj ima internet, kao i filmovi i serije koje svakodnevno gledaju, a čija se sadržina znatno promenila u proteklih 10-20 godina. Zloupotreba droge provlači se kroz skoro svaku seriju sa "tinejdž" etiketom, a dok je maloletnici gledaju, uglavnom nemaju nikog pored sebe ko bi im rekao da taj pristup nije dobar.

- To više nisu iste serije i filmovi sa kojima smo se mi susretali. Deca se sa drogama upoznaju veoma rano, a nama je najveći problem bio kada vidimo lika na ekranima koji buši uši i puši cigaretu, a danas retko ko puši cigarete, već uglavnom koriste najrazličitije vrste droga. Retko koje dete to gleda sa nekim ko može da mu kaže da to ne valja i šta tačno ne valja u serijama poput Euforije i Elit. Radnja je prilično surova, a podvode se pod "tinejdž" kategoriju. Susretanje sa drogom je rasprostranjenije nego ranije, kao i vrste i količina droge. Deca više ne dobijaju užinu već novac, pa samim tim mogu da raspolažu sa tim novcem i obezbede tako nešto - objašnjava sociološkinja.

Ipak, i ona se slaže sa direktorom Kancelarije za borbu protiv droga, te smatra da je edukacija veoma bitna. Radović napominje da su, s obzirom na to da problem sa drogom nije neka novina, roditelji već sigurno razgovarali o tome sa svojom decom, ali je neophodno i da se uključe institucije.

- Deca se sa ovakvim stvarima ne susreću kod kuće, već na ulici, u ili oko školskog dvorišta i u izlascima. Deca su već sigurno svesna da to nije dobro, sigurno su im roditelji to naznačili, te je potrebno da se o tome priča i u školama. Trebalo bi da se uvede ne samo edukacija, već i neke školske radionice da se deci pomogne koja su u problemu. Nisu problem samo droge, već i lekovi koji su svima dostupni. Institucije moraju da se mnogo više pozabave time, a sa druge strane i da suzbiju količinu narkotika, a roditelji konstantno da razgovaraju sa decom od malih nogu. To nije nova stvar i roditelje bi možda trebalo edukovati da znaju koji su simptomi. U Viber grupama smo videli nazive za koje nikada ranije nismo čuli, pa ako već nešto tako postoji moramo širu javnost upoznati sa posledicama i simptomima da bi roditelji prepoznali kod svoje dece - zaključuje naša sagovornica.

