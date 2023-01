Povodom nedavnih informacija sa društvenih mreža da su se u našoj zemlji pojavile nove droge, jače od ekstazija, u obliku žvaka i bombona, proširila se panika pre svega među roditeljima, ali je MUP te informacije brzo opovrgao, dok stručnjaci apeluju na oprez i da se bilo kakva saznanja odmah podele sa najbližom policijskom stanicom i drugim nadležnim službama.

Direktor Kancelarije za borbu protiv droga MIlan Pekić naveo je za Tanjug da je teško reći kome je u interesu da širi takve informacije, ali je dodao da je panika donekle razumljiva, što je u ovom slučaju posledica nedostatka informacija, i da je dobro što je MUP demantovao takve navode.

"Roditelji svakako ne bi trebalo panično da reaguju, ali bi bilo dobro da pokažu interesovanje kada je reč o problemima s narkoticima i njihovoj štetnosti po zdravlje, naročito kada su pitanju deca", rekao je Pekić.

Snus nije droga

Na informacije da se pojavila droga pod nazivom "snus", neka vrsta usitnjenog duvana, a koja nije na listi zabranjenih, specijalista za bolesti zavisnosti dr Svetlana Vučetić rekla je da je to veoma poznata i opasna supstanca.

"Još od 18 veka Šveđani su ga koristili kao bezdimni vlažni duvan, da bi poslednjih nekoliko godina počeo da zauzima važno mesto kada je reč o štetnosti, a u većini evropskih zemalja, izuzev u četiri, zauzet je stav da je prohibovan", rekla je ona. Naglasila je da kod nas ne postoji reulativa o tome da li se ovaj preparat može prodavati ili se evenualno može naći u nekim šopovima.

Duvan u minijaturnim kesicama

Vučetić za Tanjug kaže da reč je minijaturnijm kesicama koje sadrže koncentraciju duvana između 1,5 i 3 miligrama.

"To je znatno više nego kod cigareta, koje u proseku imaju oko jedan miligram nikotina, pa je to kod snusa ozbiljna doza koja pruža ona povoljna zadovoljstva, poput povećanja koncentracije, osećaja opuštanja, euforije...", kaže Vučetić.

Navodi da se ta supstanca obično pakuje u kesice nalik onima od čaja i koristi se tako što se stavlja između desni i sluzokože, pa se na neki način sisa, što dodatno pospešuju ukusne arome poput jagode, višnje, eukaliptusa...

"Istraživanja su pokazala da je to ipak opasna supstanca, a kod intenzivnih pušača, uz pomenuta zadovoljstva, izaziva i porast krvnog pritiska, pojačan puls, dok dugotrajno korišćenje može da dovode, pored estetskih dimenzija, kao što su žuti zubi, do karcinoma usne duplje, jednjaka, pankreasa, zatim dijabetesa i drugih problema", napominje Vučetić.

Prema njenim rečima, snus je veoma rasprostranjen i zato što je relativno jeftin, s obzirom na to da pakovanje od deset kesica košta oko 1.000 dinara, kao i zbog toga što mnogi smatraju da nije štetan.

"To nije tačno jer duvan, pored svega navedenog, izaziva i zavisnost, zato što u centru za zadovoljstvo dovodi do pojačanog lučenja dopamina, a kod mladih ljudi koji uzimaju snus ustanovljeno je da imaju veće predispozicije da pređu na kanabis", napominje ona.

Dodaje da korišćenje snusa nalikuje pušenju nargila i može da izazove i poremećaje na plućima.

"Neko kaže da snus nije opasan, jer nema ugljen-monoksida, ali ima nikotina, koji se kao čist, napomene radi, koristio za ubijanje vaši, pa čak i ljudi, što znači da je opasan u bilo kojoj formi", naglašava Vučetić.

Milan Pekić naglašava da ta supstanca kao nikotinski proizvod nije uvrštena u naš zakon, iako postoji zainteresovanost da se i to reguliše i još jednom napominje da je ipak najvažnije roditeljima pružiti informacije i predznanje važno za zdravlje njih i njihove dece.

"Mi to radimo kao kanceleraija, kao i na decentralizaciji politika kada su droge u pitanju, s ciljem da se što više angažuju lokalne samoprave", kaže on i naglašava da bi roditelji trebalo kao prvi koji primete takve slučajeve da što pre reaguju, jer to donosi najbolji rezultat i olakšava posao stručnim službama.

Kada su zavisnosti u pitanju dr Svetlana Vučetić pravi podelu na hemijske i nehemijske i poručuje da su mladi podložni i jednom i drugom.

"Moram reći da je i dalje najzastupljeniji kanabis u formi marihuane, koja se koristi pušenjem džointa i koristi se kod različitih generacija, a i sve je više onih koji bi radije pušili marihuanu nego cigarete", ističe.

Kaže i da odmah iza kanabisa slede novodizajnirani psihostimulansi.

"Verovatno jedna od njih je i ona, koju misli da je videla gospođa koja je pokrenula ovu kampanju i verovatno se radi o mesedinu, a on jeste jači od ekstazija i ima različita imena - droon, kit-ket, babl", navodi Vučetić.

Dodaje da je moguće da je u nekoj formi takva supstanca stigla i u našu zemlju, ali da ne postoje saznanja da je došla u formi žvakaćih guma.

"Mnogo pacijenata i dalje koristi kokain, bez obzira na visoku cenu, a što se tiče nehemijskih zavisnosti tu prednjače zavisnici od video igara, društvenih mreža, nešto manje od mobilnih telefona", nabraja Vučetić.

Centar za mlade pomaže i leči

S tim u vezi, naglašava da postoji centar za mlade koji uspešno prima i leči takve pacijente.

"Svi koji imaju problema sa mlađim ukućanima mogu slobodno da se jave čak i anonimno, nakon čega najpre ozbiljno razgovaramo, bez obaveštavanja policije, a kasnije procenjujemo kako ćemo rešavati probleme, jer oni zaista postoje", zaključuje dr Svetlana Vučetić.

Milan Pekić ističe da se lista zabranjenih supstanci može menjati iz časa u čas, ali dodaje da je Srbija član evropskog tela čiji je cilj da takve liste budu maksimalno aktuelne.

"Postoje referentne laboratrije u MUP-u, BIA, VMA, koje uzimaju uzorke supstanci i kada utvrde o čemu je reč obaveštavaju nacionalni centar koji odmah te informacije prenosi evropskom centru, pa se tako liste ažuriraju najbrže moguće", ističe direktor Kancelarije za borbu protiv droga.

