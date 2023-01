Medicinska sestra koja je napala staricu POBEGLA U NEMAČKU? Oglasio se advokat i obelodanio ove sumnje

Advokat Mešari Seljimaj rekao je da je Aurona Peljaj, koja je osumnjičena da je fizički napala 70-godišnju Minire Nuru u domu za stare u Peći, možda pobegla u Nemačku, prenosi Koha.

Seljimaj, koji je advokat porodice starije žene koja je bila fizički maltretirana u domu za stare, naglasio je da tužilaštvo još nije podiglo optužnicu protiv nje.

-Prema informacijama koje imam, Aurona Peljaj je možda pobegla u Nemačku. To se priča ovih poslednjih dana. Tužilaštvo još nije završilo istrage. Tužilaštvo još nije podiglo optužnicu sudu i sud još nije imao priliku da pozove Peljaj. On mora da se pojavi uz poziv, a ako se ne pojavi preduzimaju se mere za raspisivanje poternice - rekao je on za Juronjuz Albanija.

Vrhovni sud Kosova odlučio je da ukine pritvor za tri medicinske sestre uhapšene u vezi sa fizičkim napadom na stariju ženu, u staračkom domu u Peći, početkom novembra prošle godine.

U odluci Vrhovnog suda, piše Koha, navodi se da se okrivljenima ukida pritvor i da su pušteni da se brane na slobodi.

