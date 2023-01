NAVIJAČ SA KOJIM SE ĐOKOVIĆEV OTAC SLIKAO NIJE RUS! Anđus za Pink: Možda tu nije bio slučajno, Srđan mora biti oprezan

Kao bomba pronela se vest da se Novakov otac, Srđan Đoković slikao sa ruskim navijačem koji je na majci imao ozloglašeno slovo Z, a u rukama držao zastavu sa Putinovom slikom. Ovo je postala glavna vest u zapadnim medijima. Postavlja se pitanje da li je cela priča pedimenzionirana.

Novinar Dejan Anđus je ukazao da ima mnogo istorijskih falsifikata.

- To da pobednik piše istoriju važi za sve, pa i za sport. Primetio sam da nije reč o ruskom navijaču, već o srpskom koji sa lošim ruskim akcentom pozdravlja nekog prijatelja u Rusiji. Onaj navijač koji priča na ruskom jeziku, uopšte nije Rus. Reč je o srpskom navijaču koji ima pregrejana proruska osećanja i na lošem ruskom se obraća prijatelju u Rusiji - naveo je Anđus gostujući u Novom jutru kod Jovana Jeremić.

Kako je dodao, pitanje je ko je uopšte taj navijač.

- On tu ne mora biti slučajno. U svakom slučaju Srđan Đoković mora biti oprezan, jer neko može da podmetne tekvog navijača. On je tu došao da navija za sina. To nije onaj Srđan Đoković pregrejanih osećanja, dao je vrlo umerenu izjavu - istakao je Anđus.

Dodao je da ne sumnja u Novakovu pobedu protiv Cicipasa.

Novinar Saša Jovanović smatra da je cela priča "nabudžena" jer je ispalo da je Srđan izašao i on pozdravlja "braću Ruse".

- Otac jednog poznatog tenisera je stao iza čoveka koji drži jednu zastavu, na kojoj nema uvreda, to je samo zastava jedne države. Onda su mu prišili da je on nešto pričao. On je samo rekao: "Uzdravlje. Šta bi bilo da je stao iza čoveka koji drži zastavu duginih boja? Slavili bi ga - dodao je Jovanović.

On je napomenuo da su stvari koje Srđan radi, stvari koje radi Srđan, a ne Novak.

- Novak im je pokvario igricu i ovo je vid borbe protiv njega - istakao je Jovanović.

