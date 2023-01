ŠOKANTNO OTKRIĆE NAUČNIKA! Evo šta su pronašli u Egiptu (VIDEO+FOTO)

- To je najstarija mumija ikada pronađena u Egiptu - rekao je on i dodao da je mumija kompletno prekrivena zlatom, kao i da je to „najneverovatnije otkriće“.

Havas je rekao da su on i njegov tim od deset saradnika, otkrili mumificiranog čoveka dugačkog 20 metara pod zemljom u ograđenom prostoru Gisr el-Mudir, u senci drevne Stepenaste piramide Džosera u selu Sakara. Mumija je bila u kamenom kovčegu od 25 tona u oknu u koje je tim ušao, kaže Havas, napominjući da je samo poklopac težio pet tona.

Kako je dodao, kada je tim otvorio poklopac, pronašao je „najstariju, najlepšu mumiju prekrivenu slojevima zlata, sa kaišem na glavi i narukvicom na grudima, što ukazuje da je reč o bogatom čoveku“.

Među mnogim drugim otkrivenim predmetima iz Starog kraljevstva bile su i dve grobnice, od kojih jedna datira iz vladavine kralja Unasa tokom Pete dinastije, između 2494. i 2487. pre nove ere, rekao je Havas.

Tri statue koje predstavljaju jednu osobu takođe su pronađene u oknu, a devet drugih statua pronađeno je iza lažnih vrata. “Statue su važne jer nam po prvi put daju saznanja o umetnosti u Starom kraljevstvu.

3/ The Team also found another Priest’s tomb in the pyramid complex of King Pepi I which contained nine beautiful statues.



