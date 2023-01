NAREDNI DANI BIĆE NAJHLADNIJI OVE ZIME: Ovo je prognoza vremena za februar, evo kad se opet očekuje sneg

Početkom februara nastaviće se period čestih prolaznih naoblačenja koja će u nižim predelima uslovljavati mešovite padavine - kišu i sneg, uz povremeno stvaranje manjeg snežnog pokrivača, dok će se na planinama postojeći snežni pokrivač dalje povećavati, kaže direktor RHMZ prof. dr Jugoslav Nikolić.

Prema njegovim rečima, od 1. do 10. februara imaćemo hladnije vreme, dok će nakon toga biti malo toplije i stabilnije.

- Sveukupno, u celoj Srbiji se očekuje februar sa srednjom temperaturom vazduha iznad granica višegodišnjeg proseka od - 4 do 6 stepeni - ističe dr Nikolić, i dodaje da se prognozira od sedam do 11 mraznih dana uz prosečnu količinu padavina, od 30 do 60 mm mesečno u nižim predelima i do 80 mm na planinama.

Početkom najkraćeg meseca u godini očekuje nas blagi porast temperature, ali već od 3. februara opet će biti oko nule.

- Na samom početku meseca. 1. i 2. februara, uslediće manji porast temperature. U nižim predelima očekuju se maksimalne vrednosti od 5 do 10 stepeni, a od 3. februara temperatura će ponovo biti u padu, oko nule, uz pojačan severozapadni vetar - kaže prof. dr Nikolić.

Period čestih naoblačenja u prvoj dekadi februara usloviće i u nižim predelima sneg, uz povremeno stvaranje snežnog pokrivača. S obzirom na to da se ne očekuje duže stacioniranje hladne vazdušne mase iznad Balkanskog poluostrva i Srbije, već u drugoj polovini meseca uslediće toplije i stabilnije vreme. Statistički gledano, broj sunčanih dana u februaru je mali - na teritoriji Beograda prosek je tek 4,7 dana, tako da i ove godine možemo očekivati više oblaka - prognozira direktor RHMZ.

Na pitanje da li će ,,ove zime uopšte biti zime, tj. ledenih dana", dr Nikolić podseća da je u dosadašnjem delu zima 2022/23. među najtoplijima u istoriji merenja.

- Tome je naročito doprineo veoma topao i stabilan period u drugoj polovini decembra i u prvoj dekadi januara, kada su temperature lokalno dostizale 20°C. Primera radi, u Beogradu, na Vračaru od početka januara do 27. nije zabeležen nijedan mrazni dan - kaže Nikolić.

Sveukupno gledajući, rekao je Nikolić, očekuje se da će period od 20. januara do 10. februara biti najhladniji deo ove zime.

- Ledeni dani u tom periodu će, pre svega, biti karakteristika planinskih predela, gde se na najvećim visinama (preko 1.500 metara nadmorske visine) očekuje da visina snega dostigne jedan metar. U nižim predelima dani će pre svega biti mrazni (sa minimalnom temperaturom ispod nule), dok će pojava ledenih dana biti izolovana i lokalnog karaktera u prvoj dekadi februara.