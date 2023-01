POVRATAK PRAVE ZIME POČETKOM FEBRUARA! Veoma snažan ciklon obodnim delo zahvatiće Srbiju

U petak i u subotu u Srbiji se očekuje sneg, a glavnina padavina očekuje se u južnim, centralnim i istočnim predelima.

Narednih dana toplije, uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama. Sam početak februara doneće temperature i do 12 stepeni, a od sledećeg petka zahlađenje sa snegom, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Da li će tada doći do one prave zime i u nižim predelima?

- Iako je prethodnih dana vreme konačno bilo u skladu sa kalendarom, iako se veći deo Srbije zabeleo, reč je tek od 1 do 10 centimetara u nižim predelima, dok je prava zima samo na planinama. Nakon nekoliko dana delovanja, danas visinski ciklon slabi nad našim područjem, pa će do kraja dana i večeri u predelima gde pada slab sneg, a na severoistoku susnežica i slaba kiša, padavine prestatati. Duvaće severozapadni vetar, na istoku Srbije jak.

- U Srbiji će u ponedeljak pod uticajem visokog vazdušnog pritiska biti stabilno i suvo sa sunčanim intervalima, ujutro uz slab do umeren mraz, maglu i tmurno vreme. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od -6 do 0, u Beogradu -2 stepena, maksimalna dnevna od 2 do 6, a u Beogradu do 4 stepena. Istovremeno, veoma snažan ciklon premeštaće se preko severne Evrope i on će se u utorak nalaziti nad istokom kontinenta - kaže Đurić.

U sklopu ovog ciklona preko našeg područja u utorak će preći oslabljeni hladni front sa kišom, na planinama sa snegom, a ujutro se susnežica i sneg očekuju i u nižim predelima.

- Na severu Srbije i u Beogradu biće suvo. Hladni front usloviće i jak severozapadni vetar. Prostrana visinska dolina sa severoistoka koja će se spustiti do našeg područja, svojom glavninom prodraće istočnije. Maksimalna temperatura u utorak u Srbiji biće od 4 do 8, u Beogradu do 6 stepena. U sredu se pod uticajem anticiklona i viskog vazdušnog pritiska očekuje stabilno i suvo sa sunčanim intervalima, a pod uticajem visinskog termičkog grebena sa jugozapada, očekuje se i prodor osetno toplije vazdušne mase sa Mediterana. Maksimalna temperatura biće od 6 do 12C, u Beogradu do 10 stepeni, a duvaće jugozapadni vetar - navodi Đurić.

U četvrtak se preko severa Evrope očekuje premeštanje još jednog veoma snažnog ciklona, koji će samo svojim obodnim delom zahvatiti Srbiju, ali se istovrenemeno sa severa očekuje prodor prostrane visinske doline i prodor hladnog fronta.

- Ovakva sinoptička situacija usloviće sa severa prema jugu naoblačenje i zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom, a potom će kiša i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg. Počeće da duva jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 4 do 8 stepeni, u Beogradu do 6, krajem dana u padu. U petak i tokom vikenda se nad istokom Evrope očekuje ciklon, uz spuštanje prostrane visinske doline preko Karpata i našeg područja sve do juga, ali glavninom istočnije do Crnog mora, pa će se nad Egejskom morem formirati snažan visinski ciklon, potom nad Turskom će se formirati i snažan sekundarni ciklon u prizemlju, uz obilni sneg, u primorskim predelima uz kišu.

- Ovi sistemi doneće do Srbije prodor veoma hladne vazdušne mase sa severositoka. Istovremeno, nad zapadnom Evropom nalaziće se veoma snažan anticikpon, uz veoma visok vazdušni pritisak. Ovakva sinoptička situacija usloviće nad našim područjem veoma snažno severno strujanje, uz prodor veoma hladne vazdušne mase sa severoistoka. Naše područje nalaziće se i na graničnom delu anticklona sa zapada i ciklona sa istoka.

U petak i u subotu u Srbiji se očekuje sneg, a glavnina padavina očekuje se u južnim, centralnim i istočnim predelima.

- Za sada je veoma nezahvalno davati informacije koliko se snega očekuje, a sve zavisi i od sekundarnog ciklona, koji će prema trenutnim prognozama nalaziti nad Turskom i pravu zimu sa obilnim snegom doneti Turskoj i egejskom delu Grčke. Ukoliko se ciklon bude nalazio istočnije, to će znatno manje snega biti nad našim područjem i obrnuto. Uz jak severozapadni vetar, maksimalna temperatura u petak biće do 4 stepena, a za vikend od -3 na jugu do 3 na severu Srbije, u Beogradu do 2 stepena. I dok naše podurčje biti pod uticajem veoma hladne vazdušne mase sa istoka Evrope, termički greben nalaziće se nad zapadnom Evropom, uz znatno više temperature, a jak anticklon usloviće stabilno vreme i sprečavaće prodor ciklona i oblačnosti sa padavinama i prodor toplije vazdušne mase sa Atlantika prema kopnenom delu Evrope i prema našem području.

- S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5 stepeni, ona je ovih dana bila oko prosečnoh vrednosti, a od utorka do četvetka biće iznad proseka, u sredu za 5 do 7 stepeni. U petak se očekuje zahlađenje, pa će narednog vikenda temperature biti i malo ispod proseka. Narednih dana očekuju se česta prolazna naoblačenja sa padavinama, ali bez prave zime u nižim predelima, tako da se snežni pokrivač očekuje samo na planinama. Povratak zime u niže predele očekuje se oko 4. i 5. februara, ali za sada bez nekog značajnijeg formiranja snežnog porkivača i nižim predelima, osim ako narednih dana ne dođe do promena po pitanju toga, a one su svakako moguće, pošto je reč tek o periodu za nedelju dana - kaže Đurić.

