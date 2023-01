U Srbiji otkriven prvi slučaj parazita koji na čoveka prenose lisice: Potvrđen u ovom gradu

U Srbiji je nedavno otkriven prvi slučaj multilokuranog ehinokoka, parazita koji na čoveka prenose lisice.

Slučaj je dijagnostikovao profesor Katedre sa histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu dr Dušan Lalošević, a pacijentkinja stara 67 godina operisana je na Klinici za abdominalnu i endokrinu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

- Bolest nije nepoznata, ali je do sada nije bilo kod nas. Za razliku od običnog ehinokoka, ovaj raste u čoveku i metastazira, odnosno širi se, te liči na kancerogeno tkivo. Po svojoj prirodi je parazit. Bolest je poznata u centralnoj i severnoj Evropi, ali je kod nas nije bilo i zato ne može da se prepozna. Кod ove žene je izgledao kao tumor na jetri, a isečak je stigao na patologiju krajem decembra, kada sam i postavio dijagnozu. Ukoliko se ne ukloni na vreme moguće su brojne komplikacije, pa i smrt – ispričao je profesor Lalošević.

Prema njegovim rečima, ovaj parazit se dobija od lisice, a sada ovih životinja ima puno. Kod nas nema besnila, ali ga ima u okruženju, u Rumuniji i Mađarskoj.

- Кako nema besnila, lisice su se prenamnožile, a šire se i šakali koji takođe prenose ovog parazita. Srem je endemsko područje ovog ehinokoka kod lisica. Pacijentkinja je iz okoline Sremske Mitrovice, a postoji sumnja na još jedan slučaj, takođe u Sremu. Možda je i ranije bilo ovih slučajeva, ali ih niko nije prepoznao i sada radim reviziju starih slučajeva – kazao je dr Lalošević.

Pacijentkinja je prvo došla na Polikliniku UКCV, gde ju je pregledao upravnik Кlinike za abdominalnu hirurgiju profesor dr Dejan Ivanov.

- Bolesnica se javila sa bolovima na stomaku i mi smo konstatovali tumorsku promenu od 5-6 centimetara, u levoj polovini jetre. Ništa nije ukazivalo na rak, nego na benignu promenu koja nije rasla, ali se žena žalila na bolove. Odlučili smo da je operišemo i ispostavilo se da nije tumor, nego retko parazitarno oboljenje. Hirurški deo je odlično prošao i osim promene odstranjen je i deo jetre, „do u zdravo”, jer je postojala sumnja na tumor, a iz žučnih vodova se pojavio gnoj – kazao je profesor Ivanov i napomenuo kako je postoperativni tok prošao dobro i žena je kratko ostala u bolnici.

Ono što sada sledi za ovu pacijentkinju je oporavak, ali i dugotrajno lečenje. Šef Odseka za bolesti hepatobilijarnog trakta i zamenica upravnika Кlinike za infektivne bolesti profesorka dr Maja Ružić kaže kako lekova ima i da se oni dobijaju godinama, možda i doživotno.

- Pošto nam je ovo prvi takav pacijent, ne znamo kako će biti. Daje se simptomatska, antiparazitarna terapija – napomenula je dr Ružić.

Prema njenim rečima, do zaražavanja dolazi kada se parazit razvija u crevima stalnog domaćina, odnosno lisice, i kontaminira sredinu fecesom. Tako dolazi do kontakta jaja parazita sa tlom, koja se potom oralno unesu i kontaminira se slučajni domaćin, čovek. To praktično znači da svako nedovoljno oprano povrće iz bašte, gde je ostao feces lisice, može da prenese ovaj ehinokok.

- Parazit kroz krvotok ulazi u organizam i dolazi do jetre, pluća, mozga, kostiju, bubrega. Nema prenosa sa čoveka na čoveka, jer kod ljudi ne može toliko da odraste. Druga mogućnost zaraze je da se pojede termički nedovoljno obrađeno meso zaražene divljači – objasnila je dr Ružić.

Dr Ivanov kaže kako je UКCV regionalni centar u kojem može da se leči ovaj, kao i ehinokokus granulosus, jer imaju sve modalitete, od hirurgije, do interventne radiologije i lekara sa infektivne klinike. Poručuje da je taj timski rad kolega značajan za lečenje kompleksnih slučajeva.