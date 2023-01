MINISTAR RUŽIĆ ZA PINK o izmenama pravila za MALU MATURU, obeležavanju Savindana, ali i skandalu u Sečnju - Razgovarali smo sa direktorkom škole!

Ministar prosvete Branko Ružić istakao je da je Savindan u Srbiji prošao nikad lepše, posebno jer nosi posebnu draž i tradiciju. On je naveo da je obeležavanje bilo važno za sve one koji su laureati, gde je bilo 180 prijava, a gde je komisija imala težak posao da odvoji 34 onih koji će biti nagrađeni.

- Tu su, među nagrađenima bili pojedinci, ustanove institucije. To je podstrek za sve, pa i za one koji nisu dobili nagrade. Ove godine je intencija bila da vidimo šta naš sistem može da ponovi. Imali smo izložbe umetničkih škola. Hor iz Mokranjca, sa Bogoslovije. Tu je bilo i najmlađih, pa sve do škola koje se bave mališanima koji imaju smetnje sa sluhom. Završili smo i sa Ršumom koji je imao svoju tačku. deca su imala voditeljski par, tako da je zaista bilo fenomenalno - rekao je ministar prosvete.

Dobitnici su sjajna deca, imamo Mateju iz Beograda koji stalno dobija nagrade, Petra Spasojević koja je slepa devojčica... Ona je osvojila 31 nagradu kao kompozitorka i pijanistkinja, što ovde, što na međunarodnim takmičenjima, i mnoga druga deca, pohvalio ih je ministar.

Govoreći o nastavnicima i vaspitačima, i nagradama koje su otišle u njihove ruke, Ružić kaže da je u pitanju veliki podstrek za mnoge od njih.

- Oni su preživeli period korone, pa one lažne dojave o bombama. Znamo šta su sve prošli... I odgovornost koju nose, oni se bave jednim od dva najplemenitijih pozova. Njihov status uvek treba popraviti, svima dugujemo zahvalnost, zato treba nagraditi njihovu posvećenost - dodao je ministar.

SKANDAL U ŠKOLI U SEČNJU

Ružić se dotakao i skandala u školi u Sečnju kada direktora nije dozvolila da sveštenik dođe na školsku slavu, ističići da je sa njom obavljen razgovor. Kako kaže, niko ne može nikome osporiti ono kako se oseća, kada je u pitanju vera, međutim, ovde se morao gledati širi kontekst.

- Ovde smo imali predimenzioniranu afilijaciju. Nisu se napravile ni konsultacije. Sveti Sava je školska slava, tada se seče kolač, i svi običaji. Argumentacija oko muslimana, i ostalih vera, tu ne stoji. Jer kada imate situaciju kada na nekim od svratišta imate obeležavanje nekog događaja, taj obred ide po kanonima naših običaja, a tu su i katolici, i ostale vere - rekao je Ružić, podsećajući na neke od obeležavanja.

Treba voditi računa o kolektivima, dodao je Ružić.

MALA MATURA

Struka je radila analizu i doneli smo odluku da se osmaci opredele za jedan od pet predmeta opredele kada je u pitanju kombinovani test.

- To je rađeno online, najviše se opredelilo za biologiju, pa za geografiju, istoriju, i najmanji procenat bio je za fiziku i hemiju - rekao je Ružić.

Kako je dodao, prema prognozama i studijama ovo se posmatra kao nešto jako bitno za mališane, koji će imati priliku da iskažu svoje afinitete.

